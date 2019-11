Son seis los videojuegos que han sido nominados para llevarse el premio a Videojuego del año (GOTY), título que se entrega durante los The Game Awards, ceremonia conocida como el ‘Óscar’ de los juegos. Estos son: Sekiro Shadows Die Twice, Resident Evil 2 Remake, Control, Super Smash Bros. Ultimate, Death Stranding y The Outer Worlds.

En esta ocasión, The Game Awards 2019 se realizará el próximo 12 de diciembre y a continuación hacemos un resumen de los seis juegos que participan en este evento. Te recordamos que puedes votar por tu juego favorito en este link.

►Sekiro: Shadows Die Twice

Una de las grandes sorpresas del 2019. El último videojuego de la aclamada desarrolladora From Software, responsable de la saga Dark Souls, se llama Sekiro: Shadows Die Twice y se ha convertido en una de las obras más destacadas del año.

El título pertenece al género de acción y aventuras y está ambientado en el Japón de la era Sengoku, a finales del siglo XVI. Asimismo, la jugabilidad de Sekiro ha sido renovada completamente respecto a los anteriores juegos de la saga Dark Souls.

Sekiro: Shadows Die Twice nos cuenta la historia de un ninja que fue dado por muerto después del secuestro de su maestro. Durante el ataque, un samurai del clan Ashina le cortó el brazo al ninja para vencerlo. Este, cuando despierta, descubre que un monje escultor le colocó un brazo prostético de reemplazo. Este personaje lo llama Sekiro o “El lobo hambriento”.

►Death Stranding

La más reciente obra del reconocido director japonés Hideo Kojima. Death Stranding es un videojuego que se estrenó el pasado 8 de noviembre y ha causado la división de la comunidad gamer, pues miles de personas aman el juego, mientras que otras lo detestan.

Ello se refleja entre los críticos, pues hubo unos que catalogaron al juego como una obra maestra, sea el caso de la revista japonesa Famitsu; como también otros medios que criticaron con fiereza Death Stranding (IGN le colocó 6.8/10, por ejemplo).

Sobre el juego en sí, controlaremos a Sam Porter Brigdes, un mensajero que tendrá la misión de reconectar los Estados Unidos, país que ha sido devastado por una serie de eventos catastróficos conocidos como Death Stranding.

►Resident Evil 2 Remake

El remake del clásico Resident Evil 2 llega con fuerza. Tras alzarse con el premio de Mejor Juego del Año en los Golden Joystick Awards 2019, el videojuego de Capcom busca repetir el plato.

Como se recuerda, Resident Evil 2 fue lanzado a principios de este año y tuvo una gran aprobación tanto por parte de los jugadores como de la crítica.

Resident Evil 2, por otra parte, nos ubica dos de meses después de los sucesos desarrollados en el primer juego de la serie. Un virus letal (T-Virus) se ha salido de control e invadido Racoon City. La ciudad ahora vive una suerte de Apocalipsis, pues buena parte de su población se ha transformado en zombies. Allí es donde tomaremos el control del policía novato Leon S. Kennedy y la joven Claire Redfield, quienes acabaron en medio de una infestación zombie.

►Super Smash Bros. Ultimate

A pesar de que este videojuego se estrenó el 7 de diciembre de 2018, podrá participar en la edición 2019 de The Game Awards, ya que no lo hizo en el 2018 por un tema de fechas (el juego salió a la venta un día después del evento).

Este exclusivo de Nintendo Switch, además, ha conseguido más de 15.71 millones de copias vendidas a nivel global, posicionándose como uno de los juegos más exitosos de la consola híbrida.

En adición, Smash Ultimate es un videojuego de pelea e incluye a más de 70 personajes jugables, los cuales pertenecen a diferentes series como Pokémon, Mario Bros, The Legend of Zelda, Pac-man o Street Fighter. En la página Metacritic cuenta con una nota de 93/100 puntos.

►Control

La nueva obra del estudio Remedy, recordados por Alan Wake o Max Payne, se estrenó el pasado 28 de agosto. A su vez, Control tiene uno de los apartados gráficos más logrados, al menos en su versión para computadoras, ya que posee la tecnología de ray-tracing, lo que dota de una realidad sorprendete al juego.

Control es un videojuego del género de acción y aventuras que cuenta con elementos sacados de la ciencia ficción, como poderes sobrenaturales o invasiones secretas.

►The Outer Worlds

Uno de las sorpresas. The Outer Worlds fue anunciado en el E3 2019, la mayor convención de videojuegos del mundo, y solo meses después -en octubre- aterrizó a las consolas de PS4, PC y Xbox One.

Este título de rol futurista ambientado en un extravagante mundo abierto fue desarrollado por Obsidian Entertainment, creadores el exitoso Fallout: The Vegas. En el juego tendremos que enfrentarnos a toda clase de criaturas alienígenas, mercenarios a sueldo u facciones (en las que podemos ser parte).

DATOS:

- La ceremonia de The Game Awards 2019 se llevará a cabo el próximo 12 de diciembre.

- Así como pasó con Super Smash Bros. Ultimate, Star Wars Jedi: Fallen Order no fue tomado en cuenta para los The Game Awards 2019, por un tema absolutamente de fechas. El título de Respawn participará en la edición del otro año de TGA.

- God of War se llevó el premio a Videojuego del año, en The Game Awards 2018.

