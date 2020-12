Diciembre es el mes en el que se desarrolla el The Game Awards, evento también conocido como los ‘Oscar’ de los videojuegos y en el que se celebra lo mejor de la industria. Sin embargo, una categoría se diferencia por sobre las demás, ya que premia al Mejor videojuego del año (GOTY, por sus siglas en inglés).

Como se recuerda, The Game Awards es organizado por el periodista Geoff Keighley y en 2019 se reconoció a Sekiro: Shadows Die Twice como el Mejor juego, por encima de nombres como Death Stranding o Super Smash Bros. Ultimate.

Para esta edición, que se desarrollará hoy jueves 10 de diciembre desde las 6:00 p.m. (hora Perú) y que será completamente virtual para evitar la propagación del COVID-19, encontramos seis títulos, los cuales podrás encontrar a continuación junto a una breve descripción:

The Last of Us Part II

Uno de los videojuegos con más nominaciones en The Game Awards y uno de los candidatos más fuertes de la contienda. The Last of Us Part II es la secuela del laureado The Last of Us (2013) y vio la luz en junio pasado como exclusivo de PS4.

En este juego controlamos a Ellie, coprotagonista del primer juego, quien recorrerá un Estados Unidos aún más desbastado por el virus Cordyceps, el cual se encargó de infectar a millones de personas en seres similares a los zombies.

Ghost of Tsushima

El segundo exclusivo de PlayStation 4 de la lista. Ghost of Tsushima pertenece al género acción y aventura y se estrenó en julio. Esta obra del estudio Sucker Punch cuenta con un mundo abierto ambientado en el Japón del siglo XIII, durante las invasiones mongolas al país nipón.

En el videojuego conocemos a Jin Sakai, el último samurái de la isla de Tsushima, quien tiene la misión de derrotar a los mongoles que han invadido su tierra natal.

Animal Crossing: New Horizons

Nintendo está presente en la lista con Animal Crossing, videojuego exclusivo para la consola híbrida y se que ha ubicado como uno de los más vendidos en 2020, con más de 22 millones de unidades repartidas en todo el globo hasta agosto. Este juego es la sexta entrega de la franquicia que nació en el 2001.

Para quien no lo sepa, Animal Crossing: New Horizons es un videojuego que pertenece al género de la simulación social, el cual tiene como máximo expositor a Los Sims. Así, en Animal Crossing los jugadores desarrollan una vida desde cero en una isla desierta, después que nuestro personaje le haya comprado un paquete de vacaciones a Tom Nook, un mapache que ha aparecido en otros juegos de la saga. De esta forma seremos testigos de actividades típicas de la simulación como la construcción, recolección, pesca, eventos sociales, etc.

Final Fantasy VII: Remake

Tras años de espera, Final Fantasy VII: Remake llegó. En abril pasado, la nueva versión del exitoso juego de PS1 vio la luz y trajo consigo todo un rediseño en materia gráfica, así como mejoras en la jugabilidad. Otros puntos como la música, la estética, el guion y el arte que rodean a este RPG de acción se mantienen fieles al original.

A su vez, la historia de FFVII Remake empieza con Cloud Strife, un joven eco-terrorista del grupo armado Avalancha, el cual es liderado por un rebelde llamado Barret Wallace. El joven protagonista deja una bomba en un reactor nuclear (‘Mako’) que se encarga de sustraer raudamente energía de las profundidades de la tierra.

Doom: Eternal

Doom Eternal, el último videojuego de la popular saga Doom, no faltó en la lista de títulos que van por el GOTY 2020. Este juego fue desarrollado por iD Software y es la secuela de Doom de 2016.

Asimismo, su historia se ubica varios años después de los sucesos vistos en Doom y muestra que la Tierra fue invadida por los demonios, destruyendo gran parte de la población en todo el planeta. Nuestra misión será detener la eliminación del mundo entero, controlando una vez más al poderoso y sangriento Doom Slayer.

Hades

El juego ‘indie’ de la lista. Hades es un título que forma parte del género Acción/aventura, siendo más específicos del subtipo roguelike (exploración de mazmorras) con combates propios del hack and slash. En el videojuego desarrollado por Supergiant Games controlaremos a Zagreus, hijo del dios Hades, con quien tendremos el objetivo de abandonar el infierno y llegar al Monte Olimpo.

Hades está disponible en computadoras (mediante Steam) y Nintendo Switch.

VIDEO RECOMENDADO

Ganancias de Nintendo se disparan 243% durante el confinamiento

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter...