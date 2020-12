Mortal Kombat 11 Ultimate se coronó como el Mejor videojuego de luchas del año en The Game Awards 2020, evento también conocido como los ‘Óscar’ de los videojuegos.

Esta versión definitiva del Mortal Kombat 11 se estrenó en noviembre pasado y fue distinguida por el público y la prensa especializada. Para conseguir el premio, la obra del estudio NetherRealm derrotó a los siguientes videojuegos: Granblue Fantasy: Versus, Street Fighter V: Champion Edition, One Punch Man: A Hero Nobody Knows y UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe: Late[cl-r].

Sumado a esto, MK 11 Ultimate incluye la expansión Aftermath y dos paquetes de personajes (nueve, en total), así como también soporte para las consolas de nueva generación PlayStation 5 y Xbox Series S/X.

Entre los nuevos personajes tenemos nombres como Terminator, Joker, Rambo, Robocop, etc.

Como se recuerda, Mortal Kombat 11 se lanzó en abril de 2019 y participó en The Game Awards 2019, pero fue vencido por Super Smash Bros. Ultimate.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Así luce Cyberpunk 2077 en Xbox serie X

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter..