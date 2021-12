The Game Awards 2021, la ceremonia de premiación más popular y relevante de la industria de los videojuegos, se encarga de brindarle reconocimiento a las obras más destacadas del año, además del equipo de desarrolladores que está detrás de cada una, y a otros personajes influyentes como actores y actrices de voz, creadores de contenido y jugadores profesionales de Esports.

Entre las distintas categorías que posee el evento, “juego del año” o GOTY (por las siglas Game of the Year) es la que se erige como la más importante dado que es el galardón que se le da a lo mejor de la industria en todo el año. A continuación, te detallamos cuáles son los videojuegos que competirán para alzarse con este preciado título.

Juego del año (Game of the Year o GOTY)

Psychonauts 2

Videojuego del género de plataformas desarrollado por Double Fine y distribuido por Xbox Game Studios. La secuela de una de las obras más aclamadas del director Tim Schafer vuelve a poner al jugador a los comandos de Raz, el joven acróbata que busca convertirse en un Psychonaut, miembro de una organización internacional que utiliza sus poderes psíquicos para ponerle fin a los planes de sus semejantes que han sucumbido a la maldad. No obstante, en esta ocasión, el protagonista se embarca en una travesía para dar con el paradero del líder de su grupo, revelando el misterio sobre la fundación de los Psychonauts y de la historia familiar de Raz.

Está disponible para PS4, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Resident Evil Village

Videojuego del género survival horror desarrollado y distribuido por Capcom. Al ser una secuela directa de Resident Evil VII y, técnicamente, la octava entrega en la saga, Village le otorga al jugador el control de Ethan Winters, el protagonista del anterior título, quien se encuentra en la incansable búsqueda de su hija perdida tras haberse topado con Chris Redfield, icónico personaje de la franquicia. La travesía lo llevará hasta una villa repleta de criaturas mutadas que harán lo que sea por acabar con él.

Está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC y Google Stadia.

It Takes Two

Videojuego del género acción/aventura desarrollado por Hazelight Studios y distribuido por Electronic Arts. El nuevo proyecto del director Josef Fares, creador de A Way Out, repite la fórmula multijugador cooperativa de su anterior trabajo, pero esta vez nos relata la historia de Cody y May, una pareja casada que está a punto de divorciarse por problemas maritales. Rose, la hija de ambos, mortificada por la inminente separación de sus padres, decide utilizar sus juguetes para simular que repara la relación perdida. No obstante, todo se sale de control cuando Cody y May quedan atrapados en los cuerpos de los muñecos.

Está disponible para PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S y PC.

Metroid Dread

Videojuego del género acción/aventura (Metroidvania) desarrollado por MercurySteam en colaboración con Nintendo EPD y distribuido por Nintendo. El regreso triunfal de Samus Aran con la quinta entrega cronológica de su franquicia nos lleva al planeta ZDR, donde la cazarrecompensas ha viajado para rastrear y eliminar un ejemplar del parásito X que ha sobrevivido. No obstante, todo se complica como un misterioso guerrero noquea a la heroína y la abandona a su suerte en lo más profundo de este mundo.

Está disponible en exclusiva para Nintendo Switch.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Videojuego del género acción/plataformas con sistema shooter en tercera persona desarrollado por Insomniac Games y distribuido por Sony Interactive Entertainment. Los héroes galácticos Ratchet y Clank regresan en una aventura diseñada para explotar las características de su sistema. La historia nos relata que el simpático robot ha logrado reparar el Dimensionator, un arma capaz de abrir grietas a otras dimensiones, para que Ratchet pueda hallar a otros miembros de su raza y a su familia. Por desgracia, el Dr. Nefarious aparece en escena para intentar robar el aparato, provocando que tanto él como los protagonistas se pierdan en una dimensión desconocida.

Está disponible en exclusiva para PlayStation 5.

Deathloop

Videojuego del género acción/shooter desarrollado por Arkane Studios y distribuido por Bethesda Softworks. El jugador toma el rol de Colt Vahn, un asesino que por diversos motivos es atrapado en un bucle de tiempo, condenado a vivir el mismo día una y otra vez hasta que pueda eliminar a ocho objetivos conocidos como los Visionarios. Si tan solo deja vivir a uno, el ciclo se repite deshaciendo todo lo logrado y, para empeorar las cosas, su rival Julianna Blake se encargará de bloquear su camino por cualquier método imaginable.

Está disponible en PS5 y PC.

