League of Legends se consagró en The Games Awards como el mejor eSport del 2019, superando a otros grandes y reconocidos títulos como Dota 2, Fortnite, Overwatch y Counter-Strike: Global Offensive

LoL, como popularmente se le conoce, fue lanzado de manera oficial por Riot Games en octubre de 2009 y poco a poco se ha ido consolidando en la escena de eSports como uno de los líderes del sector.

El juego pertenece al género de multijugador de arena de batalla en línea (MOBA, por sus siglas en inglés) y se distribuye completamente gratis en PC a través de la página oficial de Riot Games.

Aquí el trailer cinemático de la temporada 19 de League of Legends:

Según cifras oficiales, League of Legends cuenta con más de 100 millones de usuarios activos a nivel global, lo que lo convierte en el videojuego más jugado en el planeta. Tanta es su popularidad que en diversas ocasiones la obra de Riot Games ha aparecido en series como Los Simpson o ha tenido su propio modelo de gaseosa Coca Cola.

Pero, ¿qué es League of Legends? A continuación, los principales datos del juego

¿Cómo nació League of Legends?

League of Legends nació oficialmente en 2009 gracias al trabajo conjunto de Riot Games, representados por Brandon Beck y Marc Merrill, y la alianza entre el diseñador Steve “Guinsoo” Feak, uno de los responsables de la creación del mapa Defense of the Ancients (Dota) para Warcraft 3, y Steve “Pendragon” Mescon, el administrador del blog oficial de Dota All Stars.

Una vez juntos, tomaron las bases de Defense of the Ancients para crear un videojuego totalmente nuevo, todo esto le tomó al equipo de "Guinsoo" cerca de tres años. Desde entonces, League of Legends constantemente recibe cambios y mejoras en su jugabilidad, lo que provoca que el juego se sienta fresco.

En los últimos años, la escena de eSports de este juego se ha mantenido entre las más fuertes y competitivas gracias al trabajo de expansión que ha realizado Riot Games. Cada año crean nuevas ligas profesionales en diferentes países. Una de ellas es la Claro Guardians League, el máximo competitivo del videojuego en nuestro país.

El Claro Guardians League es el torneo de eSports de League of Legends más importante del Perú. (Difusión)

¿Cómo se juega League of Legends?

Como te mencionamos, League of Legends -o simplemente LOL- es un videojuego multijugador de arena de batalla en línea (MOBA). ¿Qué significa esto? Que sí o sí tendrás que estar conectado a Internet y tendremos que formar equipo con gente a través de la red, ya sean amigos o desconocidos.

Asimismo, este juego enfrenta a dos equipos (de cinco integrantes cada uno) que tienen como objetivo principal destruir el Nexo, la edificación central ubicada en la base contraria. Los jugadores deben escoger un personaje (o ‘campeón') para enfrentarse en batalla. Cada uno de estos cuenta con habilidades únicas y la elección de este dependerá de la estrategia que queramos aplicar. Por lo que una sabia elección podría hacer la diferencia.

El Nexo funciona como el Rey en el ajedrez y decide la victoria o derrota en la partida. Nuestra misión principal consistirá en intentar destruir el Nexo enemigo por todos los medios mientras defendemos el nuestro. (Foto: League of Legends)

En adición, cuando nuestro personaje tenga que enfrentarse a otro podrá usar sus golpes normales o sus poderes especiales. Muchos campeones tienen normalmente cuatro habilidades en total y con ellos acabaremos con los enemigos. Hacer esto provocará que ganemos experiencia, la cual nos servirá para subir de nivel e incrementar la potencia de las técnicas.

En total, League of Legends cuenta con 146 campeones totalmente diferentes. Cada cierto tiempo Riot Games implementa más de estos con el fin de enriquecer la jugabilidad y la variedad del juego.

Qiyana, "la Emperatriz de los Elementos", es la más reciente 'campeona' de League of Legends. (Foto: Riot Games)

Además, cada 30 segundos en el mapa se generarán oleadas de ‘súbditos’, unos pequeños monstruos que tienen el objetivo de destruir el Nexo enemigo. No obstante, estos irán por tres caminos específicos del mapa. Por la línea superior (top), medio (mid) e inferior (bot). Cada vez que destruyamos uno, conseguiremos oro y con ello podremos ingresar a la tienda de nuestra base para comprar ítems que nos volverán más fuertes.

También contaremos con estructuras de defensa llamadas Torretas que se encargarán de atacar a los súbditos y rivales. Estas estarán ubicadas en puntos específicos de todo el mapa.

El cual te adjuntamos a continuación:

El mapa de League of Legends se divide en tres líneas principales, dos junglas y un río. (Imagen: Esportstalk).

Como se ve, el mapa es cuadrado y es atravesado por un río y una jungla. Estas zonas están llenas de enemigos (o ‘creeps’) que nos facilitarán oro y experiencia.

Cabe destacar la existencia de un 'creep' sumamente fuerte, este es conocido como Barón Nashor y sale por primera vez en el minuto 20 de la partida. Acabar con él otorga más poder a los súbditos.

Tips para principiantes

►Realizar el tutorial

Como la mayoría de títulos de este género, cuando iniciemos nuestra primera partida se nos ofrecerá realizar un tutorial. Gracias a este, el mismo videojuego nos enseñará las nociones básicas y fundamentales de League of Legends, tales como la forma en que nos movemos, atacamos, compramos ítems o lanzamos poderes.

►Ver en Internet a los mejores jugadores

Una recomendación válida es la de ver cómo se desempeñan jugadores profesionales. Basta con buscar en Internet "League of Legends mejores jugadas" para encontrarse videos de personas que se dedican exclusivamente a jugar LOL y que cuentan con gran técnica.

►No dejar de practicar

Si uno desea mejorar su capacidad, deberá ser constante y practicar. Es decir, jugar y probar nuevas alineaciones, formaciones o estrategias. En el caso de que contemos con alguien que sepa más que nosotros, es válido pedirle que se una a nuestra partida para que nos brinde su experiencia y consejos.

A su vez, debido a la gran variedad de campeones disponibles, una buena opción será escoger uno y practicar considerablemente con este. Una vez que lo tengamos dominado, podremos probar a otro.

►Leer sobre los ítems

Aunque parezca raro, conocer para qué sirve cada ítem puede cambiarlo todo. En ocasiones, los adversarios pueden tener mejores campeones que nuestro equipo, debido principalmente a que sus poderes contrarrestan los nuestros. Sin embargo, unos objetos precisos pueden poner la balanza a favor nuestro.

►No desistir, algunos jugadores pueden ser difíciles de tratar

Así como pasa con la mayoría de videojuegos populares, estos incluyen personas que están prestas a ayudar al prójimo como otras que solo buscan molestar y ser ‘tóxicos’. Lo mejor que debe hacer una persona que recién se inicia es ignorar y seguir adelante.

DATO: Si estás interesado en jugar League of Legends, aquí el link. Está disponible para Windows y Mac completamente gratuito.

