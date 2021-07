El campeonato mundial de Dota 2 está por definir a los dos últimos equipos que participarán en el máximo evento del popular videojuego. Desde el 7 al 10 de julio, los mejores cuadros de Europa y China se batirán a duelo para llevarse los dos cupos que los llevarán al The International 10 (Ti).

Las regiones de Europa del Este, Sudeste Asiático, Norteamérica y Sudamérica ya definieron a sus representantes, gracias a las clasificatorias regionales. Asimismo, recordemos que los primeros 12 puestos del Dota Pro Circuit (DPC) aseguraron la invitación directa; entre ellos encontramos a los sudamericanos Thunder Predator y Beastcoast.

Como se recuerda, esta cita contará con la participación de los 18 equipos más fuertes de todo el planeta, que se enfrentarán por la gloria y el botín económico de más US$ 40 millones. Se espera que The International 10 se lleve a cabo en agosto próximo.

A continuación, las transmisiones oficiales:

Clasificatoria de Europa

Clasificatoria de China

Los equipos que jugarán en The International 10

El DPC ya concluyó y las clasificatorias se estarán realizando hasta mediados de este mes, por lo que ya tenemos a 16 participantes de 18, a falta de las clasificatorias de Europa Occidental y China:

Evil Geniuses

PSG.LGD

Virtus.Pro

Quincy Crew

Invictus Gaming

T1

Vici Gaming

Team Secret

Team Aster

Alliance

Beastcoast (cuatro jugadores peruanos)

Thunder Predator (cinco jugadores peruanos)

Undying (un jugador peruano)

SG e-Sports

Team Spirit

Fnatic

Los 10 jugadores peruanos que participarán en el Mundial de Dota 2

Por primera vez en la historia, dos equipos con representación nacional han sido invitados de manera directa al The International. Estos son los jugadores de los cuadros de Beastcoast y Thunder Predator. Asimismo, otro jugado peruano clasificó al Ti gracias a las Clasificatorias regionales. A continuación, los detalles :

Beastcoast

Desde finales de 2019, la organización norteamericana Beastcoast cuenta en sus filas con los exInfamous Gaming que quedaron en octavo puesto en The International del mencionado año. Beastcoast está conformado por cuatro peruanos y un boliviano.

Héctor ‘ K1 ’ Rodríguez [Perú]

’ Rodríguez [Perú] Jean Pierre ‘ Chris Luck ’ Gonzales [Perú]

’ Gonzales [Perú] Elvis ‘ Scofield ’ De la Cruz [Perú]

’ De la Cruz [Perú] Steven ‘ Stinger ’ Vargas [Perú]

’ Vargas [Perú] Adrian ‘Wisper’ Céspedes [Bolivia]

Thunder Predator

El equipo nacional Thunder Predator logró el pase al The International 10 gracias a su puntaje en el DPC, al igual que Beastcoast. La escuadra está conformada por cinco pro-players peruanos y su coach es el norteamericano excampeón del mundo de Dota 2 Clinton ‘Fear’ Loomis.

Alonso ‘ Mnz ’ León [Perú]

’ León [Perú] Leonardo ‘ Leostyle ’ Sifuentes [Perú]

’ Sifuentes [Perú] Frank ‘ Frank ’ Arias [Perú]

’ Arias [Perú] Joel Mori ‘ MoOz ’ Ozambela [Perú]

’ Ozambela [Perú] Romel ‘Mjz’ Quinteros [Perú]

Undying [un peruano]

La escuadra estadounidense Undying se conformó en enero pasado y alcanzó un cupo para The International 10 gracias a sus victorias en la clasificatoria regional de Norteamérica. Entre sus jugadores encontramos a un pro player peruano:

Enzo ‘Timado’ Gianoli

DATOS:

- Beastcoast se convirtió en el primer equipo sudamericano en conseguir la invitación directa al The International, desde que se instauró el formato de Dota Pro Circuit en 2017.

- El tercer representante sudamericano, además de Beastcoast y Thunder Predator, es el brasileño SG eSports, que derrotó por 3 a 1 a Team Unknown en las clasificatorias regionales.

- Se espera que The International 10 se juegue de manera presencial este año en Europa. Recientemente se confirmó que no se jugará en Estocolmo, Suecia, como se tenía previsto. No obstante, Valve indicó que “tendremos una solución que nos permita realizar el The International 10 en Europa este año”.

