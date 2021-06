El The International es el máximo torneo del popular videojuego Dota 2 y también se posiciona como una de las citas más importantes de los eSports. La edición de este año contará con la participación de nueves jugadores peruanos, quienes clasificaron de manera directa al evento junto a los equipos de Beastcoast y Thunder Predator. Ambos cuadros lograron el cupo directo gracias a su puntaje en la tabla de clasificación del Dota Pro Circuit (DPC).

Como se recuerda, The International 10 es la edición de este año del Mundial de Dota y tendrá un botín de US$ 40 millones en premios para los 18 equipos participantes. El evento tenía programado realizarse en Estocolmo, Suecia, pero el gobierno sueco no brindó las facilidades a los organizadores, por lo que Valve -creadores del The International- están buscando otras sedes. Aún así, se espera que se lleve a cabo en Europa este año.

The International es el torneo mundial de Dota 2. (Imagen: Valve)

Asimismo, para participar de manera directa en Ti, los equipos de todo el planeta se deben batir a duelo en las ligas regionales y los torneos Majors, eventos que otorgan puntos para la tabla general. Los primeros 12 puestos del DPC clasifican.

De esta forma, con las ligas y torneos Majors ya concluidos, se tiene la lista completa de los clasificados al Ti vía DPC. En esta tenemos a Beastcoast y Thunder Predator, cuadros con representación nacional.

Tabla DPC 2021

Así quedó la tabla del DPC 2021. (Imagen: Liquipedia)

Como se observa, los puestos 11 y 12 le pertenecen a Beastcoast y Thunder Predator, respectivamente. Por primera vez desde que se desarrolla el The International (2011), dos equipos sudamericanos han sido invitados de manera directa.

Pero no es todo, ya que el cuadro brasileño SG eSports alcanzó el último cupo gracias a las clasificatorias sudamericanas, luego de vencer a los peruanos de Team Unknown por 3 a 1 en la final.

Ahora bien, a continuación te dejamos a los nueve jugadores peruanos que participarán en The International 10:

Beastcoast

La organización norteamericana desde finales de 2019 cuenta en sus filas con los exInfamous Gaming que quedaron en octavo puesto en The International del mencionado año. Beastcoast está conformado por cuatro peruanos y un boliviano.

Por otro lado, el equipo logró 800 puntos en la tabla gracias a su destacada participación en las dos ligas regionales. En la primera se alzó campeón e invicto, mientras que en la segunda quedó por detrás del brasileño NoPing.

Su rendimiento no se pudo repetir en los dos Majors de la temporada. No participó en el primero debido a una exposición al COVID-19 por parte de uno de sus jugadores. En el segundo, quedó eliminado en la etapa grupal.

Héctor ‘ K1 ’ Rodríguez [Perú]

’ Rodríguez [Perú] Jean Pierre ‘ Chris Luck ’ Gonzales [Perú]

’ Gonzales [Perú] Elvis ‘ Scofield ’ De la Cruz [Perú]

’ De la Cruz [Perú] Steven ‘ Stinger ’ Vargas [Perú]

’ Vargas [Perú] Adrian ‘Wisper’ Céspedes [Bolivia]

Beastcoast. (Imagen: Beastcoast/Facebook)

Thunder Predator

El equipo nacional Thunder Predator logró el pase al The International 10 gracias a su puntaje en el DPC, al igual que Beastcoast. La escuadra no participó en el segundo Major de la temporada, pero sí en el primero. En aquel torneo, el cuadro tuvo un alto rendimiento que le permitió trepar hasta el Top 6. La escuadra está conformada por cinco pro-players peruanos.

En la primera liga regional, Thunder se ubicó en segundo lugar, lo que le permitió clasificar al primer Major. Luego, en la segunda liga no pudo replicar el rendimiento y terminó tercero.

Sumado a esto, Thunder Predator acaba de fichar al excampeón del mundo Clinton ‘Fear’ Loomis, quien será el nuevo coach del cuadro peruano.

Alonso ‘ Mnz ’ León [Perú]

’ León [Perú] Leonardo ‘ Leostyle ’ Sifuentes [Perú]

’ Sifuentes [Perú] Frank ‘ Frank ’ Arias [Perú]

’ Arias [Perú] Joel Mori ‘ MoOz ’ Ozambela [Perú]

’ Ozambela [Perú] Romel ‘Mjz’ Quinteros [Perú]

Thunder Predator. (Imagen: Thunder Predator / Facebook)

Datos:

- Beastcoast se convirtió en el primer equipo sudamericano en conseguir la invitación directa al The International, desde que se instauró el formato de Dota Pro Circuit en 2017.

- Por primera vez en la historia tenemos tres representantes regionales en el Ti: Beastcoast, Thunder Predator y SG eSports.

- Se espera que The International 10 se juegue de manera presencial este año en Europa. Recientemente se confirmó que no se jugará en Estocolmo, Suecia, como se tenía previsto. No obstante, Valve indicó que “tendremos una solución que nos permita realizar el The International 10 en Europa este año”.

- Entre algunos de los equipos clasificados al Ti encontramos a Evil Geniuses, PSG.LGD, Team Secret, Virtus.pro, etc.

