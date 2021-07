Conforme a los criterios de Saber más

Joel Mori Ozambela no ve el futuro, pero cree fervientemente que junto al equipo peruano Thunder Predator podrán ganar la edición de este año del campeonato mundial de Dota 2, The International 10. Este torneo, que repartirá la friolera suma de US$ 40 millones en premios, es el lugar donde todo ‘dotero’ sueña llegar.

Para quien no lo sepa, esta competencia fue creada por Valve, desarrolladora de Dota 2, y su edición 2020 fue pospuesta para este año debido a la pandemia por COVID-19.

El evento tenía programado realizarse en agosto próximo en Suecia, pero el gobierno del país europeo no brindó las facilidades a los organizadores, por lo que Valve está buscando una nueva sede en Europa.

The International es el torneo mundial de Dota 2. (Imagen: Valve)

Ahora bien, no es tarea fácil participar en The International. A pesar de que se realiza anualmente desde 2011, en los registros solo encontramos a un equipo peruano: Infamous Gaming, que clasificó en 2017 y 2019.

Año a año, decenas de equipos de Norteamérica, Sudamérica, Europa o Asia se baten a duelo para asegurar la clasificación a través del Dota Pro Circuit (DPC) o las clasificatorias regionales. Solo 18 escuadras alcanzan un lugar.

Si bien la presencia peruana no siempre ha estado asegurada en The International, el 2021 será recordarlo en un futuro como el primer año en el que dos equipos con participación nacional asistieron al Ti. Se trata de las escuadras de Thunder Predator y Beastcoast, cuadros que alcanzaron la clasificación directa gracias a su puntaje en el DPC.

Beastcoast y Thunder Predator son los equipos que representarán a Sudamérica en The International. (Imagen: Beastcoast/Thunder Predator)

Thunder Predator fue el último en concretar su clasificación, ya que, como también nos pasa en el fútbol, debió esperar junto a la calculadora por los resultados de otros equipos. Aunque esto no lo hace menos, pues en el Singapore Major -el primer torneo del DPC- dio la sorpresa y quedó en sexto lugar tras derrotar a excampeones del mundo.

A propósito de la clasificación de Thunder Predator a The International 10, El Comercio conversó con Joel ‘MoOz’ Mori Ozambela, capitán del equipo peruano. A continuación, las expectativas que tiene sobre el Mundial, sus inicios y la importancia de la disciplina para alcanzar el éxito.

Los inicios del talentoso jugador

Como la mayoría de jugadores profesionales de Dota 2, Joel Mori conoció al videojuego cuando era un adolescente: “Lo descubro por mi hermano. Yo estaba en el colegio y él recién había ingresado a la universidad. Él conoció Dota por sus compañeros y jugaba en casa. Yo era curioso y quería ver qué hacía y él jugaba Dota. Así, mirando me entretuvo el juego y le agarré gusto”.

De esta forma, ‘MoOz’ fue metiéndose en el mundo de este videojuego. Pero, no fue hasta el 2014 , cuando con 16 años ingresó a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), que empezó a jugar más que nunca.

“Mientras llevaba mis cursos en la universidad, en paralelo jugaba como aficionado. A medida que pasaba el tiempo me di cuenta que realmente tenía talento para el juego y que podría lograr ser bueno”, indica ‘MoOz’. “Sabía que había una escena grande en el Dota que podía ser aprovechada”.

'MoOz' jugó en Infamous Gaming en 2018. (Foto: DreamHack)

Pero, el camino no fue sencillo: en casa miraban con recelo la idea de que el joven estudiante de ingeniería naval se dedique a los eSports y videojuegos.

“Al inicio fueron muy reacios. Yo siempre estaba tratando de llevar en paralelo la universidad y el Dota 2 para no defraudarlos. Pero llegó un punto en el que tuve que tomar una decisión y hablé con mis padres seriamente”, confiesa ‘MoOz’. “Les dije: ‘bueno, dedicarme al Dota es lo que quiero para mi vida y necesito que respeten mi decisión’”.

Así, ‘MoOz’ siguió con su sueño y dedicó todo su tiempo al Dota 2. A cuatro años de ello, son sus padres quienes más lo apoyan: “mi mamá y papá son fans del Dota. Cada vez que juego, lo miran en familia y me corrigen, incluso. Pienso llevarlos probablemente al The International, para que puedan compartir la alegría conmigo”.

Haciéndose un nombre en el Perú y el extranjero

Después de meterse de lleno a los eSports en 2018, ‘MoOz’ ingresa a Infamous Gaming, que por aquella época ya estaba ‘rankeado’ como el mejor equipo de Dota 2 del Perú. No por nada habían clasificado al The International de 2017.

Durante el año en el que estuvo en Infamous, ‘MoOz’ participó en torneos en línea y otros presenciales en el Perú, Estados Unidos y Suecia. Este tiempo le ayudó a establecerse como un jugador prometedor y así llamar la atención del norteamericano Beastcoast, equipo en el que jugó por un breve mes.

“Luego pasé a J.Storm en 2019. Con ellos fue que radiqué en Nueva York aproximadamente un año y medio. Quería salir de mi zona de confort y ponerme lo más incómodo posible para mejorar”, señala ‘MoOz’.

En J.Storm, ‘MoOz’ compartió equipo con profesionales de alto nivel como el excampeón mundial ‘Fear’, así como los reconocidos ’Moo’ y ‘DeMon’.

'MoOz' jugó para J.Storm en 2019, en Nueva York, Estados Unidos. (Foto: Dreamhack)

Durante su estadía en Estados Unidos, ‘MoOz’ fue testigo de las diferencias entre el Dota peruano y el norteamericano: “Ellos [los jugadores] ven las cosas de forma muy seria y disciplinada, como una profesión de verdad”.

“Ahora lo estoy tratando de inculcar en mi equipo actual. Estamos haciendo lo mejor posible para hacer las cosas bien. [La disciplina] es algo que falta, a diferencia del talento inmenso que hay en Sudamérica”.

'MoOz' juega para Thunder Predator desde principios de 2021. (Foto: MoOz / Facebook)

Tras haber jugado por más de un año en Estados Unidos en las escuadras de J.Storm, Beastcoast y Business Associates, ‘MoOz’ regresó al Perú en 2020. Allí empezaría a gestarse una nueva aventura que lo llevaría, sin que él supiese, al Mundial de Dota 2.

The International 10: “Una de las oportunidades de nuestras vidas”

Una vez en tierra peruana, Joel Mori jugó de manera esporádica en Beastcoast como suplente, pero no fue hasta principios de 2021 que se unió a Thunder Predator, reconocido equipo local que en los últimos años ha escalado para asentarse como uno de los más ‘bravos’ del Dota 2 peruano.

Con Thunder, ‘MoOz’ alcanzó una segundo lugar en la liga regional de Dota 2 Season 1, un top 6 en el Singapore Major y un tercer lugar en la liga regional de Dota Season 2. Gracias a esto, logró la ansiada clasificación directa al The International 10.

Thunder Predator. (Imagen: Thunder Predator / Facebook)

“Nuestro objetivo desde que formamos el equipo fue clasificar al The International y quedar en un buen puesto. Nosotros creemos fervientemente que podemos ganar el The International. Sentimos que tenemos las cualidades para hacerlo y vamos a trabajar para ello. No solo es decirlo, sino también trabajarlo y entrenar como se debe”, señala ‘MoOz’.

Asimismo, el pro-player peruano es consciente de la exposición que le da al equipo participar en el Mundial de Dota 2: “Va a ser una gran vitrina para nosotros, probablemente sea una de las mejores oportunidades de nuestras vidas. Tenemos que aprovecharlo como es debido”.

Thunder Predator es un equipo peruano de Dota 2. (Imagen: Thunder Predator / Facebook)

Por último, ‘MoOz’ no dejó de darle un consejo a todos aquellos que en el fondo de sus corazones sueñan con llegar al Mundial de Dota (o de cualquier deporte o videojuego) y dejar el nombre del Perú en lo más alto: “Debes tener pasión para lo que hagas y realmente plantearte si es lo que quieres para tu vida. Si quieres hacer las cosas a medias, no te va a funcionar. Debes comprometerte con lo que hagas y darle con todo”.

Mira la entrevista completa a ‘MoOz’:

