Uno de los videojuegos más destacados de los últimos años está por volver. Se trata del remake de The Last of Us (2013), que llegará el 2 de setiembre próximo a PlayStation 5 y a PC en una fecha aún por confirmar.

El anuncio del título se ha filtrado horas antes del Summer Game Fest 2022 por la propia PlayStation, que ha subido por error la actualización a la tienda PlayStation Store. Naturalmente, la web fue borrada, pero diferentes usuarios ya registraron la novedad.

Last of Us Part / Play Station

La obra del estudio Naughty Dog ahora llevará por título The Last of Us Part I, en lugar de solo The Last of Us.

Aquí te dejamos el tráiler:

Además del nombre y el anuncio, también se filtró el tráiler, imágenes del remake y el precio que tendrá el videojuego. Según apunta el usuario Wario64 en Twitter, el juego se venderá a US$69,99 en su versión estándar, mientras que habrá una para coleccionistas que se distribuirá a US$99,99.

El título ha sido desarrollado de cero para la consola PlayStation 5 y se conoce que su versión para PC está aún siendo construida, por lo que esta última llegaría en una fecha posterior. A su vez, The Last of Us Part I incluirá el juego completo y el DLC Left Behind.