Naughty Dog, compañía creadora de la franquicia The Last of Us, reveló a través de su cuenta oficial de Youtube un video de 10 minutos con el primer gameplay oficial para PlayStation 5, consola en la que se lanzará el esperado The Last of Us Part I en setiembre próximo.

Como se observa, el estudio Naughty Dog ha utilizado este video para comparar cómo lucirán los gráficos del próximo The Last of Us Part 1 con el videojuego original, que se lanzó en 2013. Asimismo, también se muestra diferentes partes del juego que tienen como protagonistas a Joel y Ellie, las que han sido rediseñadas desde 0.

Los desarrolladores del juego como Neil Druckmann, copresidente de Naughty Dog, Shaun Escayg, l director creativo, o el director de juego Matthew Gallant han resaltado el trabajo en cuanto a animaciones de The Last of Us Part 1. A su vez, se confirmó que el título correrá en modos 4K nativos a 30 fotogramas por segundo (FPS) o en 4K dinámicos a 60 FPS.

Por otro lado, según Naughty Dog, las físicas del videojuego se han mejorado con el fin de hacerlas más realistas. Además, se indicó que las balas u otros objetos podrán modificar o destrozar los escenarios.

The Last of Us Part I será lanzado el próximo 2 de setiembre para PlayStation 5, como adelantó Naughty Dog en el Summer Game Fest 2022. El juego también saldrá para PC, pero en una fecha posterior que todavía no ha sido confirmada.