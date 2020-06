Cada vez falta menos para el esperado 19 de junio, día en el que The Last of Us Part II se estrena oficialmente para PlayStation 4. Este videojuego es la secuela del exitoso The Last of Us de 2013, título que se ha posicionado como uno de los mejores de todo la historia, según la crítica; por lo que el público está más que pendiente del lanzamiento de la segunda parte.

Como se sabe, The Last of Us Part II es un videojuego de acción / aventuras y superviviencia, y fue desarrollado por Naughty Dog, responsables de la primera entrega y de la franquicia Uncharted.

En ese sentido, recientemente se liberaron siete nuevas capturas del juego, las cuales podrás revisar en la galería que hemos preparado al inicio de esta nota.

¿De qué tratará The Last of Us Part II?

Hasta la fecha se sabe que el juego se ubicará cinco años después de los hechos ocurridos en The Last of Us. En esta ocasión, controlaremos a Ellie, la joven coprotagonista de la primera entrega que ahora tendrá 19 años.

“The Last of Us Part II" llega al Perú este 19 de junio. (Foto: PlayStation)

En The Last of Us Part II, Ellie vivirá en un refugio en el condado de Jackson, Wyoming, comunidad a la que llegó junto a Joel en la parte final del primer juego.

Sumado a ello, según información oficial de PlayStation, “esta secuela de The Last of Us dará vida a mortíferos personajes y un mundo del juego más realista y detallado que nunca. Además, una amplia variedad de armas, objetos que fabricar, habilidades y mejoras que permitirán personalizar las capacidades de Ellie en función de tu estilo de juego”.

Precio de The Last Of Us Part II

En formato físico se podrá encontrar en tiendas especializadas peruanas a partir de S/. 239,90. Por el momento puedes separar el juego a S/. 49,90.

En el caso de que lo pienses adquirir digitalmente, en la PlayStation Store Perú estará a un precio de US$ 59,99.

