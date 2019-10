The Last of Us Part II, uno de los próximos exclusivos más importantes de PlayStation, atrasa su llegada hasta el 29 de mayo de 2020.

Esto lo confirmó Neil Druckmann, director del juego, en el blog oficial de PlayStation. Cabe recordar que la fecha inicial de estreno de The Last of Us Part II era el 21 de febrero, pero ahora tardará cinco semanas más en llegar.

“Fue durante las últimas semanas que nos dimos cuenta de que no teníamos el tiempo suficiente para llevar todo el juego a un nivel que pudiéramos llamar de calidad Naughty Dog. En este punto nos enfrentamos a dos opciones: comprometer partes del juego o tener más tiempo", escribió Druckamnn.

Sin embargo, el norteamericano no dudó: "Elegimos la segunda, y esta nueva fecha de lanzamiento [29 de mayo de 2020] nos permite finalizar todo a nuestro nivel de satisfacción mientras reducimos el estrés del equipo”.

Asimismo, Druckmann pidió disculpas a todo el público por cambiar las fechas de estreno del esperado The Last of Us Part II. “Estamos decepcionados porque no pudimos evitar esta situación puntual. Desearíamos haber previsto la cantidad de trabajo que necesitábamos, pero el tamaño y el alcance de este juego nos superaron. Odiamos decepcionar a nuestros fans y por eso lo sentimos”, agrega.

¿Qué se sabe de The Last of Us Part II?

Hasta la fecha, se sabe que el juego se ubicará cuatro años después de los hechos ocurridos en The Last of Us (2013). En esta ocasión, controlaremos a Ellie, la joven coprotagonista de la primera entrega que ahora tendrá 19 años. En The Last of Us Part II, Ellie entrará en conflicto con un secta misteriosa conocida como Seraphite, grupo que según Neil Druckmann, sería injusto llamarlos como “los malos”.

Asimismo, este último dijo en un comunicado que este trabajo es “lo más ambicioso que hemos hecho en 35 años de historia” del estudio. Agregó: “Comenzamos a trabajar en este videojuego hace más de cinco años y es difícil de describir la inmensa presión que nos ha seguido después de crear el original”.

The Last of Us 2: fecha de lanzamiento de The Last of Us Part II, tráiler, precio, historia, personajes y más (Foto: Naughty Dog)

Cabe recordar que The Last of Us Part II fue anunciado de manera oficial en diciembre de 2016 y es la continuación directa de la primera entrega lanzada para PlayStation 3 y PlayStation 4 en 2013. Ambos videojuegos pertenecen al género de acción-aventuras y survival horror, y están ambientados en un mundo postapocalíptico lleno de zombies.

DATOS:

- El videojuego se estrenará el 29 de mayo de 2020.

- Según rumores, The Last of Us Part II llegaría en dos discos.

