Es oficial. The Last of Us Part II, el exclusivo más destacado de Sony para este 2020, se lanzará de manera oficial el próximo 19 de junio, aseguró en un comunicado de prensa Hermen Hulst, jefe de PlayStation Worldwide Studios.

El título llega siete años después del primer The Last of Us (2013), juego que se ha posicionado como uno de los mejores de la historia, según la crítica.

Asimismo, The Last of Us Part II debió estrenarse a finales de mayo; sin embargo, debido a la propagación mundial del COVID-19 (Coronavirus) el trabajo logístico se dificultó, por lo que Naughty Dog, el equipo desarrollador, decidió retrasar dicho estreno.

Ahora, el videojuego hará su debut a nivel global el próximo 19 de junio para la consola de PlayStation 4.

Por otra parte, desde PlayStation Worlwide Studios adelantó que Ghost of Tsushima se estrenará el 17 de julio.

¿Qué se sabe de The Last of Us Part II?

Hasta la fecha, se sabe que el juego se ubicará cuatro años después de los hechos ocurridos en The Last of Us (2013). En esta ocasión, controlaremos a Ellie, la joven coprotagonista de la primera entrega que ahora tendrá 19 años. En The Last of Us Part II, Ellie entrará en conflicto con un secta misteriosa conocida como Seraphite, grupo que según Neil Druckmann, sería injusto llamarlos como “los malos”.

Asimismo, este último dijo en un comunicado que este trabajo es “lo más ambicioso que hemos hecho en 35 años de historia” del estudio. Agregó: “Comenzamos a trabajar en este videojuego hace más de cinco años y es difícil de describir la inmensa presión que nos ha seguido después de crear el original”.

Cabe recordar que The Last of Us Part II fue anunciado de manera oficial en diciembre de 2016 y es la continuación directa de la primera entrega lanzada para PlayStation 3 y PlayStation 4 en 2013. Ambos videojuegos pertenecen al género de acción-aventuras y survival horror, y están ambientados en un mundo postapocalíptico lleno personas infectadas por el hongo Cordyceps.

DATO:

The Last of Us Part II ya se puede precomprar a través de tiendas especializadas a S/. 50. Mientras que su precio final será de S/. 239,90.

