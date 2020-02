Uno de los videojuegos más esperados del año acaba de revelar su primer tráiler con voces en castellano. Se trata de The Last of Us Part II, la esperada secuela del exitoso The Last of Us (2013) que llegará a todos los mercados a partir del 29 de mayo como exclusiva de PlayStation 4.

Este título está siendo desarrollado por Naughty Dog y hasta la fecha los tráilers fueron subidos en inglés y con subtítulos. Ahora, desde PlayStation España, se ha publicado el primer adelanto traducido al castellano (OJO, no es la versión que llegará a Latinoamérica).

Aquí te dejamos el video:

Como se observa, conocemos más sobre Ellie, la protagonista, y otros personajes que la acompañarán a lo largo del juego, como Joel o Dina. Así, también se ve parte del gameplay del juego y los conocidos infectados por el Cordyceps.

¿De qué tratará The Last of Us Part II?

Hasta la fecha, se sabe que el juego se ubicará cuatro años después de los hechos ocurridos en The Last of Us. En esta ocasión, controlaremos a Ellie, la joven coprotagonista de la primera entrega que ahora tendrá 19 años. En The Last of Us Part II, Ellie entrará en conflicto con un secta misteriosa conocida como Seraphite, grupo que según Neil Druckmann, el guionista del videojuego, sería injusto llamarlos como “los malos”.

Asimismo, este último dijo en un comunicado que este trabajo es “lo más ambicioso que hemos hecho en 35 años de historia” del estudio. Agregó: “Comenzamos a trabajar en este videojuego hace más de cinco años y es difícil de describir la inmensa presión que nos ha seguido después de crear el original”.

Cabe recordar que The Last of Us Part II fue anunciado de manera oficial en diciembre de 2016 y es la continuación directa de la primera entrega lanzada para PlayStation 3 y PlayStation 4 en 2013. Ambos videojuegos pertenecen al género de acción-aventuras y survival horror, y están ambientados en un mundo postapocalíptico lleno personas infectadas por el hongo Cordyceps.

DATO:

The Last of Us Part II ya se puede precomprar a través de tiendas especializadas a S/. 50. Mientras que su precio final será de S/. 239,90.

