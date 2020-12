The Last of Us Part II fue el título que más reconocimientos se llevó de The Game Awards 2020, los premios ‘Óscar’ de los videojuegos. El exclusivo de PlayStation se quedó con siete premios (de nueve nominaciones), en el que se destacan los galardones a Mejor videojuego del año, Mejor videojuego de acción/aventura, Mejor dirección y Mejor narrativa.

De esta forma, la obra de Naughty Dog que vio la luz en junio pasado se llevó el reconocimiento de la prensa especializada. Como se recuerda, el videojuego tiene un puntaje de 93/100 en Metacritic, portal que reúne las principales críticas de los medios de comunicación.

The Last of US Part II. (Foto: Sony)

¿Y cuáles fueron las otras categorías en las que triunfó The Last of Us Part II, además de Mejor videojuego del año? Tenemos a Mejor videojuego de acción / aventura, Mejor Narrativa, Mejor dirección, Mejor diseño sonoro, Mejor interpretación por Laura Bailey como Abby e Innovación en accesibilidad.

Por otra parte, si nunca has jugado The Last of Us Part II y no sabes nada de él, aquí te lo contamos: en este juego controlamos a Ellie, coprotagonista del primer juego, quien recorrerá un Estados Unidos aún más desbastado por el virus Cordyceps, el cual se encargó de infectar a millones de personas en seres similares a los zombies. Nuestro objetivo es buscar venganza y rastrear a un grupo de bandidos que le hizo mucho daño a Ellie.

The Last of Us Part II es un videojuego de acción y aventura exclusivo de PS4. En formato físico se podrá encontrar en tiendas especializadas peruanas a partir de S/. 239,90. En el caso de que lo pienses adquirir digitalmente, en la PlayStation Store Perú estará a un precio de US$ 59,99.

