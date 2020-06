The Last Of Us Part II, la secuela del exitoso The Last of Us del 2013, está a puertas de estrenarse a nivel mundial. El esperado videojuego llega como uno de los últimos exclusivos de PlayStation 4 de peso y a continuación te contamos sobre la fecha de lanzamiento, precio y todos los tráilers publicados hasta la fecha.

Como se sabe, el estudio Naughty Dog retrasó su lanzamiento debido a la pandemia mundial provocada por el COVID-19. Asimismo, The Last of Us Part II se ubica cinco años después de los hechos sucedidos en el primer juego y en esta oportunidad controlaremos a Ellie, dejando atrás al recordado Joel, protagonista de la primera entrega.

Fecha de lanzamiento de The Last Of Us Part II

Después de varios retrasos, el videojuego finalmente saldrá de manera oficial el 19 de junio como exclusivo de PlayStation 4, tanto en su versión digital como física.

The Last of Us Part II es protagonizado por Ellie. (Imagen: PlayStation)

Precio de The Last Of Us Part II

En formato físico se podrá encontrar en tiendas especializadas peruanas a partir de S/. 239,90. Por el momento puedes separar el juego a S/. 49,90.

En el caso de que lo pienses adquirir digitalmente, en la PlayStation Store Perú estará a un precio de US$ 59,99.

The Last of Us Part II se estrena el próximo 19 de junio para PS4. (Imagen: PlayStation)

Según información oficial, se sabe que llegarán al Perú tres versiones: estándar, especial y de colección.

Edición estándar: solo viene el juego. Precio: S/. 239,90 .

Edición especial: Incluye un steelbook con el juego completo, un minilibro gráfico de 48 páginas y el contenido digital (DLC). Precio: S/. 499,90 .

Edicion de Colección: steelbook con el juego completo, un minilibro gráfico de 48 páginas, el contenido digital (DLC), una estatua de 12″ de Ellie, un brazalete de Ellie, una litografía y carta de agradecimiento, cinco stickers y seis prendedores esmaltados. Precio: S/. 990,90.

“The Last of Us Part II" llega al Perú este 19 de junio. (Foto: PlayStation)

Tráilers de The Last Of Us Part II

Tráiler de anuncio:

Tráiler de anuncio versión extendida:

Tráiler E3 2018:

Tráiler fecha de lanzamiento:

DATO:

El título llega siete años después del primer The Last of Us, juego que se ha posicionado como uno de los mejores de la historia, según la crítica.

