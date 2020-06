Tras siete años de desarrollo, el lanzamiento de The Last of Us Part II está a la vuelta de la esquina. El esperado exclusivo de PlayStation 4 se lanza de manera oficial el próximo 19 de junio y en las últimas semanas se han publicado diversos tráilers. Justamente, un usuario en Youtube recreó el tráiler de la historia con figuras de Lego.

El canal Pavesome Films en diversas ocasiones ha recreado diversos videos utilizando los populares Lego. Asimismo, dicho avance no incluye spoilers, así que podrás verlo con tranquilidad.

¿De qué tratará The Last of Us Part II?

Hasta la fecha se sabe que el juego se ubicará cinco años después de los hechos ocurridos en The Last of Us. En esta ocasión, controlaremos a Ellie, la joven coprotagonista de la primera entrega que ahora tendrá 19 años.

En The Last of Us Part II, Ellie vivirá en un refugio en el condado de Jackson, Wyoming, comunidad a la que llegó junto a Joel en la parte final del primer juego.

The Last of Us Part II – Año 2019 (Foto: PlayStation)

Sumado a ello, según información oficial de PlayStation, “esta secuela de The Last of Us dará vida a mortíferos personajes y un mundo del juego más realista y detallado que nunca. Además, una amplia variedad de armas, objetos que fabricar, habilidades y mejoras que permitirán personalizar las capacidades de Ellie en función de tu estilo de juego”.

Neil Druckmann, el director del videojuego, dijo en un comunicado del 2019 que este trabajo es “lo más ambicioso que hemos hecho en 35 años de historia [del estudio]". Agregó: “Comenzamos a trabajar en este videojuego hace más de cinco años y es difícil de describir la inmensa presión que nos ha seguido después de crear el original”.

Precio de The Last Of Us Part II

En formato físico se podrá encontrar en tiendas especializadas peruanas a partir de S/. 239,90. Por el momento puedes separar el juego a S/. 49,90.

En el caso de que lo pienses adquirir digitalmente, en la PlayStation Store Perú estará a un precio de US$ 59,99.

En adición, la edición especial costará S/. 499,90, mientras que la de colección estará S/. 990,90.

