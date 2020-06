Se caracteriza por ser uno de los videojuegos más esperados de la generación y su lanzamiento no ha estado exento de críticas. Nos referimos a The Last of Us Part II, título que estrenó el pasado 19 de junio y ha recibido hasta el cierre de esta nota más de 41 mil comentarios negativos por parte del público en Metacritic, un portal que recopila reviews. Pero, ¿a qué se debe ello? Dos especialistas en videojuegos lo explican.

Recordemos que The Last of Us Part II es un exclusivo de la PlayStation 4 y es la continuación del clásico The Last of Us de 2013, juego considerado como uno de los mejores de la década, por lo que la expectación (hype) por la secuela era más que elevada.

En ese sentido, días antes de llegada de The Last of Us Part II la comunidad gamer esperaba con cautela lo que podían decir los diferentes análisis de los medios de comunicación. Y estos fueron claros: una aclamación total. Esto se tradujo en un 95/100 en Metacritic para la obra del estudio Naughty Dog, pero solo en el apartado de prensa especializada.

No obstante, el recibimiento por parte del público no ha sido el mismo. Incluso se ha visto peticiones en Change.org que exigen a los creadores del juego que cambien la historia del The Last of Us Part II, pues para ellos fue “extremadamente mala”.

Sumado a ello, The Last of Us Part II ha sido víctima del review bombing en Metacritic. Pero, ¿de qué trata este término? Consiste en que un grupo de personas califique con puntuaciones excesivamente bajas un videojuego para mostrar su malestar o incomodidad frente a un tema en específico, y ello ocurrió con el exclusivo de PlayStation 4.

The Last of Us Part II tiene un promedio de 95 para la prensa especializada, mientras que para los usuarios obtiene un 4.2. (Captura de pantalla)

Pero, ¿qué dicen los expertos sobre esta polémica? A continuación conversamos con Enrique Alonso, periodista de Eurogamer, medio europeo especializado en videojuegos; y con Phillip Chu Joy, reconocido gamer peruano.

“El juego no se esconde a la hora de tocar temas que desgraciadamente siguen considerándose polémicos”

Enrique Alonso, periodista español especializado en videojuegos conversó con este Diario sobre el complicado lanzamiento de The Last of Us Part II y sobre las problemáticas que se dan en la industria de los videojuegos a día de hoy.

“El error de base aquí sería considerar los comentarios negativos en Metacritic como una métrica extrapolable a la reacción del gran público. No es raro que en lanzamientos que toquen temas polémicos se den campañas de review bombing enfocadas a tumbar de manera deliberada la valoración de usuario en la página, con una minoría que en ocasiones ni siquiera ha jugado al juego”, asegura Alonso.

The Last of US Part II es un exclusivo de PS4. (Foto: Sony)

Asimismo, agrega que “The Last of Us Parte II ha sido víctima de una de estas campañas” y que hay tres motivos en particular. Los dos primeros se deben a que el título es un exclusivo de PlayStation y que “tristemente siguen existiendo usuarios que ven la competencia entre esta [Sony] y Microsoft como una guerra santa”.

Finalmente, el periodista español adelanta que “el juego no se esconde a la hora de tocar temas que desgraciadamente siguen considerándose polémicos: la protagonista es una mujer, su pareja es otra mujer, etc. La homofobia es un problema real en la industria. Por eso el juego es especialmente valiente.

Ellie (derecha) y Dina (izquierda) son dos personajes de The Last of Us Part II. (Foto: Sony)

No obstante, Alonso aclara: “reducir todas estas críticas a un problema de intolerancia sería simplista e injusto. Hay jugadores que han reaccionado de manera negativa a ciertas decisiones argumentales arriesgadas, y aunque es una posición válida diría que muchas de estas críticas revelan un problema algo más complejo: la manera en la que el fan percibe ciertas libertades creativas como un ataque”.

“Hablamos de un medio en el que se han cambiado finales de trilogías enteras mediante un parche posterior al lanzamiento por simple presión de los fanáticos, y ese es el verdadero problema: cuando se percibe el videojuego como un producto antes que como un artefacto cultural, el cliente siempre debe llevar razón. Aunque esto signifique la muerte del autor. Los videojuegos, y esto es en gran parte culpa de la propia industria, se venden como máquinas de satisfacer, y The Last of Us Part II se aparta radicalmente de ese camino. Por eso no ha sentado bien”, dice.

The Last of Us Part II. (Difusión)

“Las expectativas del público eran unas, pero recibieron otra cosa y no saben cómo reaccionar”

Phillip Chu Joy, reconocido analista de videojuegos de la escena local, aseguró que la comunidad esperaba otro tipo de videojuego y que no han sabido cómo reaccionar al lanzamiento de The Last of Us Part II.

“Esta avalancha de críticas se basa en un movimiento de todo un grupo que no ha jugado el juego y simplemente ha visto escenas de la historia y no les ha gustado. Eso se comprueba porque el juego se lanzó el día 19 de junio, se habilitaron las reseñas y a la hora ya empezaron a poner críticas negativas. El juego demora como mínimo 24 horas para pasarlo. Esa crítica es de gente que no ha terminado el juego”, asegura Chu Joy.

The Last of Us 2: fecha de lanzamiento de The Last of Us Part II, tráiler, precio, historia, personajes y más (Foto: Naughty Dog)

A su vez, el gamer peruano menciona que los jugadores que han criticado al The Last of Us Part II “seguro han visto zonas específicas del videojuego en la cual mataron a uno de los personajes más queridos. Entonces, ellos no querían [eso]. Les ha dolido. Aparte de que muere... que lo maten tan rápido. La gente lo que quería de la secuela es jugar con este personaje”. Agrega: “Siento que es una disconformidad por esa decisión. Pero me parece algo aleatorio, en cuántas obras consideradas como obras maestras del arte matan al protagonista”.

“Los fans querían una continuación de lo que fue el primer juego, tanto del humor, como temática o historia. A pesar de que el director dijo en 2016 que la temática del primer juego era sobre el amor entre estos dos desconocidos. Y el segundo juego se trataba acerca del odio. Y eso es lo que nos han dado”, afirma.

Ellie, la coprotagonista del primer videojuego, será el personaje principal de The Last of Us Part II. (Difusión)

Para comprender las críticas del público, las cuales se tornan de todos los matices, Phillip menciona: “He leído todos los argumentos posibles de por qué no les gusta la historia, pero luego cuando pides razones dan la excusa de que han querido [los creadores del juego] tener un personaje políticamente correcto y mostrarte más la homosexualidad y transgénero, lo cual no tiene fundamento”, comenta Chu Joy. “El personaje de Ellie ya es gay desde que inició la franquicia en 2013 y me parece curioso porque han saltado con este juego, pero no con otros juegos que tratan el mismo tema”.

En la expansión Left Behind de The Last Of Us (2013) se nos cuenta sobre la sexualidad de Ellie. (Captura de pantalla)

Por último, el gamer apunta: “Los fans recibieron otra cosa y no saben cómo reaccionar, algunos han reaccionado simplemente de esa manera diciendo que el juego es terrible, sin haberlo jugado. Okey, no te gustó la historia para nada, pero no puedes ponerle un cero considerando todos los aspectos técnicos que hay a nivel jugable”.

DATOS:

- Enrique Alonso y Phillip Chu Joy fueron los responsables de los reviews de The Last of Us Part II en sus respectivos medios.

- The Last of Us Part II es un videojuego de acción y aventura exclusivo de PS4. En formato físico se podrá encontrar en tiendas especializadas peruanas a partir de S/. 239,90. En el caso de que lo pienses adquirir digitalmente, en la PlayStation Store Perú estará a un precio de US$ 59,99. La edición especial costará S/. 499,90, mientras que la de colección estará S/. 990,90.

