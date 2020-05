The Last of Us Part Il está a puertas de llegar a nuestras manos. El exclusivo de PlayStation 4 se erige como uno de los videojuegos más esperados del 2020 (y de toda la generación) y su fecha de estreno, el 19 de junio próximo, se acerca día a día. Como se sabe, la obra del estudio Naughty Dog retrasó su lanzamiento debido a la pandemia mundial provocada por el COVID-19.

El título llega siete años después del primer The Last of Us (2013), juego que se ha posicionado como uno de los mejores de la historia, según la crítica. A su vez, en esta ocasión controlaremos a Ellie, dejando atrás al recordado Joel, protagonista de la primera entrega.

Aquí te dejamos el último tráiler publicado:

A continuación, todo lo que se sabe del esperado The Last of Us Part II:

¿De qué tratará The Last of Us Part II?

Hasta la fecha se sabe que el juego se ubicará cinco años después de los hechos ocurridos en The Last of Us. En esta ocasión, controlaremos a Ellie, la joven coprotagonista de la primera entrega que ahora tendrá 19 años.

The Last of Us Part II – Año 2019 (Foto: PlayStation)

En The Last of Us Part II, Ellie vivirá en un refugio en el condado de Jackson, Wyoming, comunidad a la que llegó junto a Joel en la parte final del primer juego.

Sumado a ello, según información oficial de PlayStation, “esta secuela de The Last of Us dará vida a mortíferos personajes y un mundo del juego más realista y detallado que nuunca. Además, una amplia variedad de armas, objetos que fabricar, habilidades y mejoras que permitirán personalizar las capacidades de Ellie en función de tu estilo de juego”.

The Last of Us 2: fecha de lanzamiento de The Last of Us Part II, tráiler, precio, historia, personajes y más (Foto: Naughty Dog)

Neil Druckmann, el guionista del videojuego, dijo en un comunicado del 2019 que este trabajo es “lo más ambicioso que hemos hecho en 35 años de historia [del estudio]". Agregó: “Comenzamos a trabajar en este videojuego hace más de cinco años y es difícil de describir la inmensa presión que nos ha seguido después de crear el original”.

Cabe recordar que The Last of Us Part II fue anunciado de manera oficial en diciembre de 2016 y es la continuación directa de la primera entrega lanzada para PlayStation 3 y PlayStation 4 en 2013. Ambos videojuegos pertenecen al género de acción-aventuras y survival horror, y están ambientados en un mundo postapocalíptico lleno de criaturas infectadas por el hongo Cordyceps unilateralis.

The Last of Us Part II se estrena el próximo 19 de junio para PS4. (Imagen: PlayStation)

Las ediciones de The Last of Us Part II que llegarán al Perú

Edición Standard: solo viene el juego. Edición especial: Incluye un steelbook con el juego completo, un minilibro gráfico de 48 páginas y el contenido digital (DLC). Edicion de Colección: steelbook con el juego completo, un minilibro gráfico de 48 páginas, el contenido digital (DLC), una estatua de 12″ de Ellie, un brazalete de Ellie, una litografía y carta de agradecimiento, cinco stickers y seis prendedores esmaltados.

Precio de The Last Of Us Part II

The Last of Us Part II ya se puede precomprar a través de tiendas especializadas a S/. 50. Mientras que su precio final será de S/. 239,90.

