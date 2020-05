Después de un mes tranquilo en relación a estrenos de videojuegos, junio llega con fuerza. El sexto mes del 2020 trae consigo el esperado estreno de The Last of Us Part II, la secuela del exitoso The Last of Us (2013) que llega después de varios retrasos. Pero, más allá de este juego, llegan otros nombres que a continuación te presentamos.

Asimismo, esta lista incluirá videojuegos de plataformas como PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch. También habrá tráilers y una descripción.

Valorant

Fecha de lanzamiento: 2 de junio

Género: Disparos en primera persona

Precio: gratuito

Plataformas: PC

El nuevo videojuego de disparos en primera persona de Riot Games, creadores de League of Legends, prepara su lanzamiento para el 2 de junio próximo. Se trata de Valorant, el llamado Counter-Strike de la empresa americana que se caracteriza por presentar personajes con habilidades únicas, así como un modo de juego de 5 vs. 5 en rondas de El Mejor de 24.

1971 Project Helios

Fecha de lanzamiento: 9 de junio

Género: RPG Táctico

Precio: gratuito

Plataformas: PC, Nintendo Switch y PS4

Un videojuego de disparos por turno y tácticas militares, al puro estilo del recordado XCOM. En 1971 Project Helios, nos ubicaremos en un mundo helado en el que conoceremos a 8 personajes, de los que solo podremos escoger a 4 para salvar a la Doctora Margaret Blythe. El título está en manos del estudio

The Last of Us Part II

Fecha de lanzamiento: 19 de junio

Género: Acción/aventura, supervivencia

Precio: S/. 239,90 en formato físico / US$ 60 en la PS Store

Plataformas: exclusivo de PlayStation 4

The Last of Us Part Il está a puertas de llegar a nuestras manos. El exclusivo de PlayStation 4 se erige como uno de los videojuegos más esperados del 2020 (y de toda la generación) y su fecha de estreno, el 19 de junio próximo, se acerca día a día. Como se sabe, la obra del estudio Naughty Dog retrasó su lanzamiento debido a la pandemia mundial provocada por el COVID-19.

El título llega siete años después del primer The Last of Us (2013), juego que se ha posicionado como uno de los mejores de la historia, según la crítica. A su vez, en esta ocasión controlaremos a Ellie, dejando atrás al recordado Joel, protagonista de la primera entrega.

Assetto Corsa Competizione

Fecha de lanzamiento: 23 de junio

Género: simulación de conducción

Plataformas: PlayStation 4 y Xbox One

Para los amantes de los simuladores de conducción llega Assetto Corsa Competizione, el último videojuego desarrollado por 505 Games y Kunos Simulazioni. Este videojuego se estrenó el 29 de mayo de 2019 en PC, un año después hará lo propio para las plataformas de PlayStation 4 y Xbox One.

El título aprovechará el motor gráfico Unreal Engine 4 para mostrar todo su potencial en las consolas.

