Nintendo reveló un nuevo adelanto The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, la secuela del laureado Breath of the Wild (2017). En el tráiler se deja ver las nuevas habilidades de Link, el protagonista de esta nueva aventura; así como los diferentes escenarios que ambientarán el título.

Se espera que el videojuego se lance en 2022 en una fecha todavía por confirmar.

Aquí te dejamos el tráiler:

Asimismo, también somos testigos de que la princesa Zelda y el castillo de Hyrule caen en la oscuridad. Desde Nintendo han confirmado que parte del videojuego se desarrollará en los cielos de Hyrule.

Otros anuncios sobre The Legend of Zelda

Nintendo presentó una consola Game & Watch para celebrar el 35 aniversario del primer The Legend of Zelda. Esta miniconsola incluye el primero juego de la franquicia The Legend of Zelda, The Legend of Zelda: The Adventure of Link y la versión de GameBoy de The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Y una edición especial de Vermin protagonizada por Link. Además, se ha añadido un cronómetro.

Sumado a esto, Nintendo Switch tendrá una versión en HD de The Legend of Zelda: Skyward Sword, que llegará el 16 de julio, y el juego de lucha Hyrule Warriors: La era del cataclismo, contará con nuevos contenidos que llegarán en dos tandas: el 18 de junio, Latido ancestral, y en noviembre, El guardián de los recuerdos.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Conferencia completa de Nintendo en la E3 2021

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter...