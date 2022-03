The Legend of Zelda: Breath of the Wild es uno de los videojuegos más exitosos e influyentes de los últimos años, logrando ganar el ‘juego del año’ en The Game Awards 2017, por lo que no es de extrañar que su anunciada secuela genere tanta expectativa entre los fans de la industria. Si bien se esperaba que ésta llegara a Nintendo Switch en 2022, los planes de los desarrolladores no han salido tal y como esperaban.

Eiji Aonuma, productor de la franquicia The Legend of Zelda, anunció mediante un video publicado en la cuenta oficial de Nintendo en YouTube que la secuela de Breath of the Wild se ha retrasado hasta el segundo trimestre de 2023. Esto se debe a que el título requiere de más tiempo para lograr el estándar de calidad al que los fans de la saga están acostumbrados.

“Para aquellos que han estado esperando un lanzamiento este año, nos disculpamos. Tal y como se anunció anteriormente, la aventura de esta secuela no solo tendrá lugar en el suelo como en el juego anterior, sino también en los cielos. Sin embargo, el mundo ampliado va más allá, y habrá una variedad aún mayor de características de las que se podrá disfrutar, incluyendo nuevos encuentros y elementos de juego. Para que la experiencia de este juego sea algo especial, todo el equipo de desarrollo sigue trabajando con diligencia en este juego, así que esperen un poco más”, mencionó Aonuma en el video.

Cabe resaltar que, si bien Nintendo indicó que el videojuego estaría disponible en algún momento del 2022, nunca se hizo oficial una fecha de lanzamiento exacta, así como tampoco el nombre final del proyecto. Hasta la fecha, el título sigue siendo conocido como “la secuela de Breath of the Wild” incluso en presentaciones oficiales de la compañía como los Direct.

