Nintendo ha mostrado en el cierre de su presentación en la E3 2021 un adelanto de la esperada secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, videojuego que será protagonizado por el recordado Link y nos llevará a conocer el cielo de Hyrule.

Sin embargo, a dos años de su anuncio, todavía no contamos con el nombre oficial del videojuego, el cual aún se sigue mostrando solo como ‘La secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild’. ¿A qué se debe?

El director de producto y marketing en Nintendo América, Bill Trinen, fue entrevistado por IGN y reveló que Breath of the Wild 2 es “una abreviatura” y que para él “es normal que todos los fanáticos busquen una forma más corta” de mencionar al videojuego.

Asimismo, Trinen aseguró que Nintendo ya decidió el nombre que llevará el nuevo videojuego de Zelda y Link. Sin embargo, dijo todavía no se hará público y que seguirán llamándolo la secuela de Breath of the Wild.

“Tendrán que estar atentos. Los nombres de cada Zelda son siempre algo importante. Sus títulos dan pequeñas pistas sobre lo que podremos esperar de ellos”, aseguró.

En ese sentido, solo queda esperar el lanzamiento oficial de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, que se llevará a cabo en algún momento de 2022 como exclusiva de Nintendo Switch.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Facebook planea eliminar una exención a los políticos que les permite publicar contenido que se considere engañoso o abusivo, y les aplicará los mismos estándares que a los otros usuarios, informó el jueves el sitio web The Verge. (Fuente: AFP)

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter...