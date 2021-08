Incluso la más legendaria de la historias, por más antigua que sea, tiene un origen. Desde el pasado 16 de julio, está disponible en Nintendo Switch el videojuego The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, la remasterización del clásico juego del mismo nombre que se lanzó en 2011 para la Wii. ¿Vale la pena? Aquí te contamos nuestra experiencia.

Para quienes lo sepan (y también para los que no), The Legend of Zelda: Skyward Sword es el videojuego que cuenta la historia más antigua de toda la franquicia, ubicándose por detrás de clásicos como Ocarina of Time. Así, esta es una buena oportunidad para quienes desconocen sobre la saga.

Asimismo, entre las características del videojuego encontramos gráficos en alta definición, controles adaptados a los Joy-Con y mejoras en la jugabilidad propias de un videojuego moderno.

Si estás interesado en The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, aquí te damos diversos puntos que debes tener en cuenta antes de comprarlo:

Ficha técnica

Género : Aventura

: Aventura Consola : Exclusivo de Nintendo Switch

: Exclusivo de Nintendo Switch Jugadores : Uno

: Uno Restricción de edad : Mayores de 10 años

: Mayores de 10 años Fecha de lanzamiento : 16 de julio

: 16 de julio Idiomas : Japonés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español, Coreano, Neerlandés, Ruso, Chino.

: Japonés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español, Coreano, Neerlandés, Ruso, Chino. Tamaño de descarga: 7,1 GB

Historia: interesante y consistente

Al tratarse de un remaster, Skyward Sword HD maneja la misma trama que su versión para Nintendo Wii. No hubo cambios en este sentido.

De igual manera, recapitulemos: en Skyward Sword tomamos el papel de Link, un soldado que tendrá la misión de rescatar a Zelda, quien también es su amiga de la infancia y ha sido secuestrada. Para conseguir esto, el protagonista deberá recorrer las islas flotantes de Neburia, la superficie del mundo terrestre y vencer a toda clase de enemigos que acechan.

Link es el protagonista de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. (Difusión)

La historia, desde un inicio, se va explicando paso por paso, lo que nos permite entenderla con claridad. Su premisa, en términos generales, es sencilla, pero cuenta con varios datos y conceptos relevantes sobre la saga.

Para terminar el juego, nos tomará cerca de 30 horas, lo que convierte a este juego en uno de los más nutridos en cuanto argumento e historia.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD es protagonizado por Link y Zelda. (Difusión)

Jugabilidad: fiel

Uno de las principales puntos sobre Skyward Sword HD es su jugabilidad. Recordemos que el título original se lanzó en 2011 para la Nintendo Wii y enfocó su gameplay a los recordados controles por movimiento de la consola. Es por ello que cuando se anunció el remaster, muchos se preguntaron por cómo trabajaría Nintendo este apartado.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD llega en exclusiva para Nintendo Switch. (Difusión)

Seamos directos: la mejor forma para jugar Skyward Sword HD es en el modo televisor con los Joy-Con en cada mano, ya que sus sensores de movimiento emulan de mejor manera lo que hacían los controles de Wii. Así, agitando cada Joy-Con podremos realizar diferentes acciones como atacar o apuntar, tal cual los controles originales.

¿Y en su modo portátil? La situación cambia, pues para atacar deberemos utilizar el stick derecho (la bolita). El detalle aquí es que la gran mayoría de videojuegos de hoy en día usan la palanca para mover la cámara, así que nos tomará tiempo adaptarnos.

Skyward Sword HD trae mejoras en jugabilidad y rendimiento respecto a su versión original. (Difusión)

Asimismo, para mover la cámara, tendremos que presionar un botón aparte (’L’), lo que resulta difícil y confuso en situaciones que requieran movimientos rápidos o hayan muchos enemigos en pantalla.

Novedades Skyward Sword HD:

Además de los gráficos en HD y una tasa de 60 fotogramas por segundo tanto en su versión portable como en TV, encontramos controles de movimiento adaptados a los Joy-Con, ajustes en la jugabilidad para los diversos modos de juego y la opción para utilizar los botones para luchar (lo que permite elegir el estilo de juego que mejor nos parezca).

‘The Legend of Zelda: Skyward Sword HD’ llega en exclusiva para Nintendo Switch.

Además, se presentan pequeñas mejoras en el juego para darle vigencia a los controles. Por ejemplo, podemos omitir las conversaciones y cinemáticas o disfrutar de un autoguardado, puntos que no estaban presentes en la versión original.

Precio de Skyward Sword HD

La versión digital de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD se vende en la tienda virtual eShop de Estados Unidos a US$ 59,99; mientras que en la eShop de Perú está listado a S/. 216. En su edición física, el juego de Link se comercializa en nuestro país a S/.279,90 en tiendas especializadas.

VIDEO RECOMENDADO

¿Cuánto tardaría descargar una película de en HD de 6GB con 6G? Descúbrelo en este video.

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter...