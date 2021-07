Un nuevo videojuego de la popular franquicia The Legend of Zelda está por llegar. Se trata de Skyward Sword HD, remasterización del juego del mismo título que se lanzó en noviembre de 2011 para la Nintendo Wii. Ahora, esta obra incluye gráficos en alta definición, controles adaptados a los Joy-Con y prepara su lanzamiento para la Nintendo Switch.

Como se recuerda, en Skyward Sword tomamos el papel de Link, un soldado que tendrá la misión de rescatar a la princesa Zelda, quien también es una amiga de la infancia. Para conseguir esto, el protagonista deberá recorrer las islas flotantes de Skyloft y la superficie del mundo terrestre.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD es el nuevo videojuego de Nintendo. (Imagen: Nintendo)

Cabe destacar que Skyward Sword es el primer relato de la línea temporal de The Legend of Zelda, ya que se ubica antes de Ocarina of Time.

Asimismo, entre sus novedades encontramos un rendimiento optimizado, controles de movimiento mejorados gracias a los Joy-Con, ajustes en la jugabilidad y la opción para jugar con los botones (lo que permite elegir el estilo de juego que mejor nos parezca).

Fecha de lanzamiento de Skyward Sword HD

El videojuego The Legend of Zelda: Skyward Sword HD estrena este 16 de julio para la Nintendo Switch, tanto en su versión física como digital.

Link es el protagonista de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. (Imagen: Nintendo)

Precio de Skyward Sword HD

La versión digital de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD se venderá en la tienda virtual eShop de Estados Unidos a US$ 59,99; mientras que en la eShop de Perú está listado a S/. 216. En su edición física, el juego de Link se comercializará en nuestro país a S/.279,90 en tiendas especializadas.

Skyward Sword HD trae mejoras en jugabilidad y rendimiento respecto a su versión original. (Imagen: Nintendo)

Tráilers de Skyward Sword HD

Tráiler de anuncio:

Tráiler con mejoras:

Tráiler del mundo de Skyward Sword HD:

Tráiler El relato más antiguo de la saga:

