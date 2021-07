Un nuevo videojuego de la popular franquicia The Legend of Zelda está a punto de estrenar. Se trata de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, una remasterización del clásico juego del mismo título que estrenó en 2011 para la Nintendo Wii.

Ahora bien, la obra de Nintendo verá la luz en exclusiva para la híbrida Nintendo Switch este 16 de julio.

Entre las características del nuevo videojuego encontramos gráficos en alta definición, controles adaptados a los Joy-Con y mejoras en la jugabilidad propias de un videojuego moderno.

Aquí te dejamos su tráiler de lanzamiento:

Historia de Skyward Sword

Como se sabe, en Skyward Sword tomamos el papel de Link, un soldado que tendrá la misión de rescatar a la princesa Zelda, quien también es su amiga de la infancia. Para conseguir esto, el protagonista deberá recorrer las islas flotantes de Skyloft y la superficie del mundo terrestre, y vencer a toda clase de enemigos.

Link es el protagonista de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. (Imagen: Nintendo)

Según usuarios que ya han tenido acceso al videojuego, Skyward Sword HD tiene una duración promedio de 30 horas, con lo que se ubica entre los juegos más largos de la franquicia.

Asimismo, Skyward Sword es el primer relato de la línea temporal de The Legend of Zelda, ya que se ubica antes de Ocarina of Time.

Link y Zelda. (Imagen: Nintendo)

Novedades en Skyward Sword HD

Además de los gráficos en HD y una tasa de 60 fotogramas por segundo tanto en su versión portable como en TV, encontramos controles de movimiento mejorados gracias a los Joy-Con, ajustes en la jugabilidad para los diversos modos de juego y la opción para utilizar los botones para luchar (lo que permite elegir el estilo de juego que mejor nos parezca).

Skyward Sword HD trae mejoras en jugabilidad y rendimiento respecto a su versión original. (Imagen: Nintendo)

Además, Nintendo confirmó que implementó mejoras para darle vigencia a los controles. Por ejemplo, podremos omitir las conversaciones y cinemáticas, disfrutar de un autoguardado, etc.

Fecha de lanzamiento de Skyward Sword HD

El videojuego The Legend of Zelda: Skyward Sword HD estrena este 16 de julio para la Nintendo Switch, tanto en su versión física como digital.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD es el nuevo videojuego de Nintendo. (Imagen: Nintendo)

Precio de Skyward Sword HD

La versión digital de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD se venderá en la tienda virtual eShop de Estados Unidos a US$ 59,99; mientras que en la eShop de Perú está listado a S/. 216. En su edición física, el juego de Link se comercializará en nuestro país a S/.279,90 en tiendas especializadas.

