‘Baby Yoda’, uno de los más recientes fenómenos virales y también personaje de la serie The Mandalorian de la franquicia Star Wars, es todo un boom en Internet. Tanto así que un usuario recreó al tierno bebé en el videojuego Star Wars Battlefront 2.

La imagen la compartió el creador de mods Nanobuds a través de Reddit, portal en el que diversas personas comparten imágenes, artículos, etc. Antes de mostrarte la imagen te anticipamos que al no estrenarse en el Perú The Mandalorian, esta imagen podría contener SPOILERS de la serie, por lo que pedimos al público lector mesura:

Aquí ‘Baby Yoda’ de The Mandalorian en Star Wars Battlefront 2:

Cabe destacar que ‘Baby Yoda’ es un personaje que pertenece a la misma raza del 'Maestro Yoda’.

Asimismo, si posees una copia de Star Wars Battlefront 2 lamentablemente no podrás acceder al mod, ya que este todavía se encuentra en fase de desarrollo.

Por otra parte, el primer capítulo de The Mandalorian ya está disponible en Disney+ La serie protagonizada por Pedro Pascal se desarrolla tras la caída del Imperio y antes de que la Primera Orden surga, y sigue las aventuras de un cazarecompenzas solitario en los confines de la galaxia, lejos de la autoridad de la Nueva República.

Star Wars Battlefront II se estrenó en 2017 para PS4, XB1 y PC. La versión para PlayStation 4 se encuentra a S/. 79,90 en tiendas especializadas.

