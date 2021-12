Ya está disponible la predescarga gratuita de The Matrix Awakens para usuarios de Xbox Series X/S y PlayStation 5, una experiencia interactiva que ha sido desarrollada por Epic Games usando la última versión de su motor de juego, Unreal Engine 5.

Tal y como ha anunciado la desarrolladora de videojuegos en su página web, la presentación de este título tendrá lugar el próximo 9 de diciembre en The Game Awards, una de las galas de videojuegos más relevantes del mundo.

Por el momento, lo que parece ser una extensión para consolas de nueva generación de la nueva película de la saga Matrix, The Matrix Resurrections, se puede puede predescargar tanto para Xbox Series X/S como para PlayStation 5 de forma gratuita.

A pesar de que ya se puede preinstalar el juego, este no se activará hasta la madrugada del 9 al 10 de diciembre, durante el evento en el que también se revelará en qué consiste esta experiencia.

El anuncio de esta predescarga se ha realizado con un tráiler con la estética de las películas de Matrix, en el que aparece su protagonista, Keanu Reeves, creado con gran realistmo con Unreal Engine 5. Este personaje pregunta a los espectadores “¿Cómo sabemos lo que es real?” (‘How do we know what is real?’, en inglés).

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RELACIONADO

La compañía japonesa de videojuegos Nintendo anunció el jueves que incrementó en un 243% sus beneficios durante el primer semestre de su año fiscal, un aumento null

TE PUEDE INTERESAR:

Síguenos en Twitter: