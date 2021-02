Si te interesa cazar demonios mitológicos y recorrer un Japón feudal devastado por las guerras, el videojuego The Nioh Collection es para ti. Este título, desarrollado por el estudio Team Ninja, es una colección que trae consigo las versiones remasterizadas de Nioh (2017) y Nioh 2 (2020), dos juegos que brillaron por su alta dificultad y frenetismo. Ahora, la obra debuta en PS4, PS5 y PC, ¿valdrá la pena? Aquí te lo cuento.

Antes de empezar, recordemos que Nioh es una saga que pertenece al género de acción / rol que tiene una fuerte influencia de la franquicia Souls de From Software (responsables de Dark Souls, Demon Souls o Sekiro: Shadows Die Twice), la cual destaca por su alta dificultad.

The Nioh Collection se estrenó el pasado 5 de febrero en PlayStation 4 y PlayStation 5 como un solo juego, aunque también se vende por separado las versiones remasterizadas de Nioh y Nioh 2. En PC, los dos títulos de Team Ninja se distribuyen de manera independiente a través de Steam.

Las novedades de The Nioh Collection

Y, ¿qué novedades traen respecto a sus ediciones originales? Básicamente, mejoras en cuanto a fluidez (120 fotogramas por segundo en PS5 y PC), todo el contenido descargable que ha salido hasta la fecha, uso de los gatillos adaptativos (al menos cuando disparamos flechas con el arco) y las pantallas de carga casi inexistentes, al menos en la versión de PlayStation 5, la cual probé.

A nivel gráfico, el juego corre a 60 FPS en resolución 4K y a 120 FPS en Full HD (solo si contamos con un televisor que soporte dicha tasa de refresco). Cabe mencionar que los juegos de Nioh en PS4 no se distinguieron por ser un portento gráfico y eso también pasa en PS5. Si bien contamos con una mayor fluidez, las texturas no han recibido sustancial mejora.

The Nioh Collection: historia

Y sobre ambos juegos, ¿de qué tratan? En el primer título encarnamos a William, un pirata irlandés que llega a un Japón del XVII durante la era Sengoku. Este país se encuentra inmerso en una guerra civil, en la que William tendrá vital importancia. Asimismo, nos enfrentaremos a unos demonios mitológicos conocidos como Yokai.

En Nioh 2, creamos nuestro propio personaje, el cual tiene la particularidad de ser mitad humano/mitad Yokai. La historia está ambientada en el Japón del siglo XVI, es decir, vendría a ser una especie de precuela de Nioh. Aunque, conforme se desarrolle la trama, habrá un punto en el que los periodos coinciden. También nos encontramos en medio de una guerra y con Yokai por doquier.

Las historias son interesantes, pero es fácil aturdirse y perder el hilo. Así que si estás interesado en adquirir esta colección, te recomiendo que vayas con calma y leyendo las descripciones de las tareas por realizar, ya que podrías obviar algún detalle importante de la trama. En el caso de que solo vayas a jugar el Nioh 2 y no el primero, no tendrás problema, puesto que las tramas se sostienen de forma independiente.

La jugabilidad en The Nioh Collection

Acerca de la jugabilidad, los dos títulos son muy parecidos, por no decir idénticos. A su vez, ambos sobresalen por su mecánica de combate basada en las posiciones. ¿Qué quiere decir esto? En términos sencillos, cuando enfrentemos enemigos, podremos intercambiar nuestra pose de batalla entre las tres opciones que hay. La posición baja es la más veloz y la que consume menos energía, pero tiene menos ataque. La posición media es la estándar, daña más que la baja, pero menos que la alta. Por último tenemos la posición alta, que es la más mortal, pero también la más lenta y la que consume más energía.

Este sistema, sumado a la gran cantidad de armas que hay en Nioh (katanas, hachas, katanas dobles, lanzas, martillos, etc.), nos permite resolver situaciones de diferentes maneras. No olvidemos que en Nioh 2 podremos transformarnos en Yokai, lo que aumenta las opciones. De esta forma, The Nioh Collection supone un reto significativo para los gamers que gusten de los títulos difíciles. Por contraparte, quizá sea un poco frustrante para los gamers más “casuales”.

The Nioh Collection: precio

The Nioh Collection se vende a partir de US$ 69,99 en la PlayStation Store Perú e incluye las remasterizaciones de Nioh y Nioh 2. También se vende por separado Nioh 2 The Complete Edition a un precio de US$ 49,99.

Conclusión sobre The Nioh Collection

En síntesis, si te perdiste estos dos grandes títulos durante la generación de la PS4 y ya posees una PS5, vale la pena adentrarse en el Japón feudal de la era Sengoku con Nioh y Nioh 2. Cada juego te asegura, como mínimo, 50 horas de contenido.

Por otro lado, si eres un fanático de la franquicia y ya te pasaste ambos juegos en PS4, esta colección no trae novedades significativas, más allá de unos ajustes en la resolución y fluidez, y todos los DLC que han sido lanzados, por lo que recomendaría pensarlo dos veces antes de hacer la compra.

