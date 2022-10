El estudio polaco CD Projekt RED acaba de revelar que está trabajando en el remake de The Witcher 1, título que vio la luz en 2007 para la generación de PS3 y Xbox 360. El desarrollador también anunció que el nuevo juego de rol y aventuras utilizará el motor gráfico Unreal Engine 5, al igual que el nuevo título de la franquicia.

Por el momento no se tienen más detalles del videojuego como fecha de lanzamiento y consolas disponibles, pero se sabe que el desarrollo también estará en las manos de The Molasses Flood.

Asimismo, el lanzamiento original se dio hace exactamente 15 años, cuando CD Projekt RED era aun un estudio pequeño. En aquel entonces, la compañía también responsable del videojuego Cyberpunk 2077 se inspiró en la saga de libros The Witcher para llevar al mundo del gaming la aventura RPG de Geralt de Rivia.

Ahora, el remake de The Witcher utilizará el motor gráfico Unreal Engine 5 en lugar del recordado Aurora (usado también en juegos como Bioware).

“The Witcher representa el punto donde todo comenzó para nosotros, en CD PROJEKT RED. Fue el primer juego que hicimos y, entonces, supuso un hito para nosotros. El hecho de volver a aquel momento y rehacer el juego para que pueda experimentarlo la nueva generación de jugadores se siente igual de grande, o incluso más”, indicó el jefe de CD Projekt RED, el veterano Adam Badowski.

Semanas atrás, el estudio polaco indicó que estaba trabajando en un videojuego “RPG de mundo abierto guiado por la historia” y que tomaría tiempo en salir a la luz. “Queremos hacer las cosas bien, así que sean pacientes”, indicó el estudio en aquel momento.

Como se recuerda, la saga de videojuegos The Witcher alcanzó la gloria en 2015, cuando sus creadores lanzaron The Witcher 3: Wild Hunt y fueron galardonados con el premio “Juego del Año” (GOTY por sus siglas en inglés) en The Game Awards. El título se ha mantenido vigente gracias a su calidad y a las constantes actualizaciones que CD Projekt Red le da. Por supuesto, también entra a tallar el trabajo que la franquicia hace en otros medios como en el streaming, con la serie de Netflix protagonizada por Henry Cavill siendo todo un éxito entre los fans de la propiedad intelectual.