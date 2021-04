Thunder Predator se acaba de meter entre los mejores ocho equipos del Singapore Major, el primer torneo de la temporada competitiva de Dota 2 (DPC, por sus siglas en inglés), luego de derrotar al cuadro chino de Team Aster por 2 a 0. Así, el equipo peruano aseguró un botín mínimo de US$12.500 y el Top 8 de la cita.

La escuadra de Thunder Predator se jugó la vida frente a Team Aster, el segundo mejor equipo de China, ya que la derrota significaba la eliminación del torneo. Sin embargo, los liderados por el jugador peruano ‘LeoStyle’ sacaron adelante ambos juegos en 50 y 33 minutos, respectivamente.

En la primera partida, Thunder sorprendió con la selección de héroes y en los primeros minutos fue consiguiendo ventaja para sus jugadores. ‘Mnz’, quien fue de los más destacados en el round, alcanzó importantes ítems en el juego medio para su personaje Juggernaut. No obstante, Team Aster no se rindió y gracias a una serie de iniciativas erróneas por parte de Thunder el equipo chino no perdía chances, hasta incluso parecía que podía llevarse la partida. Pero, este emparejamiento se rompió cambió cuando Thunder forzó una team fight con los Black King Bar (BKB). Después de esto Thunder presionó y se llevó la victoria a los 50 minutos.

En el segundo choque, el inicio fue más lento, pero Thunder lo manejó debido a que ‘MoOz’ y ‘LeoStyle’ tuvieron buenas rotaciones en el mapa. Asimismo, el cuadro peruano forzó batallas grupales que provocaron que los adversarios asiáticos utilicen sus ítems más fuertes y poderes definitivos. A diferencia del primer enfrentamiento, este se terminó a los 33 minutos con un 20 a 9.

DATOS:

- El Singapore Major es un torneo presencial que se realiza en Singapur, Asia, y reparte un botín económico de US$500.000 a sus primeros ocho participantes. La escuadra de Thunder es la única que representa a Sudamérica, ya que Beastcoast se quedó fuera de la cita por el COVID-19.

- El cuadro Thunder Predator está compuesto por cinco jugadores peruanos: Alonso ‘Mnz’ León, Leonardo ‘Leostyle’ Sifuentes, Frank ‘Frank’ Arias, Joel Mori ‘MoOz’ Ozambela y Romel ‘Mjz’ Quinteros.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

¿Por qué compartimos noticias falsas? | Date Cuenta

TE PUEDE INTERESAR

Thunder Predator en el Singapore Major: día y hora de las partidas del equipo peruano en los Playoffs

Claro Gaming Stars League | ¿Cómo llegan los equipos a los playoffs del Apertura?

Claro Gaming Stars League | Sport Boys es el nuevo inquilino de la liga peruana de LoL

Creadores de Pokémon Go preparan el primer juego que se basa en el 5G y la realidad aumentada





Síguenos en Twitter...