TikTok planea introducir un nuevo canal de videojuegos dentro de la plataforma, en la que incluirá próximamente una pestaña llamada ‘Juegos’ para ofrecer contenido complementario a los videos que caracterizan a la plataforma.

Este servicio propiedad de ByteDance es esencialmente audiovisual, ya que se basa en los videos de formato corto y en vertical para dispositivos móviles, que pueden tener una duración de entre cinco segundos y tres minutos, que se pueden editar con música y efectos.

La plataforma china planea ahora introducir una nueva pestaña dedicada a los videojuegos, un formato diferente al que se podrá acceder desde la propia aplicación, tal y como han adelantado fuentes cercanas a la empresa a Financial Times.

El nuevo canal acogerá videojuegos para móviles, y permitirá a los desarrolladores introducir anuncios y contenido publicitario, y ofrecerá a los usuarios la posibilidad de pagar por acceder a contenidos adicionales.

Por el momento no han trascendido cuáles serán los juegos incluidos en este apartado ni en qué momento estará disponible para los usuarios, aunque las fuentes consultadas han adelantado que TikTok anunciará tanto la disponibilidad de esta pestaña como sus características en el marco del evento TikTok made me play it, que tendrá lugar el próximo 2 de noviembre.

Conviene recordar que esta estrategia de TikTok a favor de los videojuegos se ha dado meses después de que otra plataforma de contenidos en streaming como es Netflix apostara también por este formato de entretenimiento para móviles iOS y Android.

Meta, por el contrario, anunció el cierre de su hub de videojuegos Facebook Gaming para smartphones, que permitía a los usuarios acceder a emisiones o retransmitir ellos mismos sus partidas, y jugar directamente a algunos títulos, y que se ha materializado este viernes.