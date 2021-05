The Pokémon Company y Nintendo han revelado la fecha de lanzamiento de los esperados videojuegos Leyendas Pokémon: Arceus y los remakes de Diamante y Perla, tres títulos que llegarán como exclusivos a Nintendo Switch.

Leyendas Pokémon: Arceus es un videojuego de acción / rol que disfrutará de un mundo abierto, al puro estilo de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Se lanzará el próximo 28 de enero de 2022.

Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, por su parte, son un remakes de los juegos Pokémon Diamante y Pokémon Perla, publicados en 2006 para Nintendo DS. Su estreno está fijado para el 19 de noviembre de este año.

Leyendas Pokémon: Arceus

El videojuego Leyendas Pokémon: Arceus se anunció en el marco del aniversario número 25 de la popular franquicia Pokémon, que se celebró en febrero pasado.

Sumado a esto, Leyendas Pokémon: Arceus combina elementos propios de los juegos de acción y los RPG, en una historia que transcurre en el Sinnoh del pasado, mucho antes de todo lo ocurrido en Pokémon Diamante y Pokémon Perla.

Como protagonistas de la historia, los jugadores emprenderán un viaje para crear y completar la primera Pokédex de la región, para lo cual tendrán que capturar, analizar y estudiar a los Pokémon salvajes del lugar.

Leyendas Pokémon: Arceus llegará a Nintendo Switch el 28 de enero de 2022. Ya se puede preordenar desde la tienda virtual eShop de Nintendo a US$ 59,99.

Leyendas Pokémon Arceus. (Imagen: Pokémon)

Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente

Los remake de los míticos Pokémon Diamante y Perla de 2006 verán la luz el próximo 19 de noviembre y llevarán por nombre Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente.

Las nuevas versiones para Switch mantendrán la historia original, que se desarrolla en Sinnoh, pero algunas de las funciones del juego se han modernizado. También se confirmó que se respetará el mapa y todas las zonas que vimos en los clásicos de Nintendo DS.

Pokémon Diamante Brillante / Perla Reluciente. (Imagen: Pokémon)

Los Pokémon que aparecen en la portada de Pokémon Diamante Brillante y Pokémon Perla Reluciente son los Pokémon legendarios Dialga y Palkia, que mantienen un vínculo misterioso con la región de Sinnoh que los jugadores podrán descubrir.

Cualquier de los dos juegos ya se puede preordenar desde la eShop de Nintendo a US$ 59,99.

Con información de El Comercio y EuropaPress.

