El Tokyo Game Show es el evento más importante de videojuegos del continente asiático y este año regresa recargado con presentaciones de gigantes como Xbox, Bandai Namco, Capcom y SEGA. Aquí te contamos los horarios y fechas de los paneles según tu país y cómo ver las transmisiones.

Este año, el tema del Tokyo Game Show es “Nadie detiene al gaming” y tendrá novedades de esperados juegos como Sonic Frontiers, One Piece Odyssey, Street Fighter 6 y Call of Duty: Modern Warfare II. No obstante, la diferencia horaria entre Japón y otros países implica que los horarios sean significativos. Entérate a continuación a qué hora comienza la ceremonia de inauguración y los paneles más importantes.

Fecha, hora y cómo ver el Tokyo Game Show 2022

Cada panel tiene su transmisión propia a través de los canales oficiales de YouTube y Twitch del TGS22. Debido a la diferencia horaria, algunos serán durante la madrugada. Los eventos estarán disponibles en inglés y aquí te dejamos cómo verlos.

Paneles del jueves 15 de setiembre

Xbox Stream

Se espera que se anuncien novedades sobre videojuegos y el servicio de Game Pass. En Perú, la presentación de Xbox es a las 4:00 a.m. del jueves 15 de setiembre.

Square Enix

Se esperan presentaciones de Final Fantasy, Dragon Quest y SaGa. El panel comienza a las 5:00 a.m. (hora de Perú).

Bandai Namco

Se han confirmado novedades de One Piece Oddysey, Dragon Ball: The Breakers y LEGO Brawls. El panel comienza a las 8:00 a.m. (hora de Perú).

Capcom

Capcom traerá noticias de Street Fighter 6, Resident Evil: Village - Gold Edition, Monster Hunter Rise: Sunbreak y más. Puedes ver el evento a las 9:00 a.m.

Paneles del viernes 16 de setiembre

505 Games

Se espera que la distribuira presente noticias de Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, Stray Blade o Miasma Chronicles. El panel empieza a las 4:00 a.m. (hora de Perú) del viernes 16 de setiembre.

SEGA ATLUS

Sonic Frontiers es el principal protagonista, aunque podrían hacer apariciones juegos como Persona y Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown. Mira el evento a partir de las 6:00 a.m.

KONAMI

KONAMI sorprenderá a los fans con información sobre un nuevo juego basado en una de sus sagas. Asimismo, podría mencionarse eFootball 2023. El panel se transmitirá a las 7:00 a.m.

Street Fighter 6: programa especial

Esta transmisión especial dedicada al próximo videojuego de la saga tendrá todas las novedades del mismo. Disfruta del video a las 10:00 a.m.

Paneles del sábado 17 de setiembre

HoYoverse

Genshin Impact es el juego protagonista del panel, pero se podrían abordar otros títulos. La conferencia empieza a las 4:00 a.m.

Paneles del domingo 18 de setiembre

Call of Duty: Modern Warfare II

La conferencia del videojuego comienza a las 4:00 a.m.