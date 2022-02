Conforme a los criterios de Saber más

Total War: Warhammer III, la tercera entrega de la saga de videojuegos de estrategia inspirada en el mundo de la franquicia Warhammer, finalmente está disponible tras varios retrasos. El título debutó el pasado 17 de febrero con un excelente recibimiento en la gran mayoría del mundo debido a su narrativa y, sobre todo, a su impresionante jugabilidad que incorpora elementos de la estrategia en tiempo real (RTS por sus siglas en inglés) y del RPG.

Por supuesto, debido a que se trata de un videojuego con una complejidad de alto nivel, muchos nuevos adeptos pueden perderse entre tantos sistemas, facciones, modos de juego y otras decenas de apartados que podemos encontrar en esta tercera entrega. Por esto, tras haber podido jugar varias horas, te contamos los consejos que puedes seguir para disfrutar Total War: Warhammer III pese a no tener experiencia alguna con la saga.

Juega a la campaña de prólogo

Es probable que las personas que juegan a videojuegos del género RTS ya lo sepan, pero las campañas de prólogo en estos títulos son las que usualmente contienen todos los tutoriales básicos del gameplay y, por supuesto, Total War: Warhammer III no es la excepción. Pese a que para muchos pueda ser una pérdida de tiempo, gracias al prólogo “The Lost God”, podremos aprender cosas tan fundamentales como mover un ejército en el campo de batalla, controlar el mapa de campaña, las diferencias entre la campaña basada en turnos y la batalla de estrategia en tiempo real, atajos en el teclado, finanzas, entre otras.

Es importante aprovechar esta campaña de prólogo ya que está muy bien desarrollada a comparación de otros títulos de la saga y, pese a que seas un veterano del género o de la franquicia en sí, hay varias nuevas funciones que deben aprenderse para aprovechar al máximo la jugabilidad.

Elige una campaña de inicio

El modo de un solo jugador es el principal atractivo de los títulos de Total War, por lo que, una vez terminado el prólogo, tendremos que elegir una de las historias que nos brinda el juego. En esta entrega, tenemos ocho distintas opciones: Kislev, Daemons of Chaos, Grand Cathay, Ogre Kingdoms, Khorne, Nurgle, Slaanesh y Tzeentch, cada uno con su propio grado de complejidad pese a que tenemos la opción de elegir la dificultad de la sesión antes de iniciar.

Creative Assembly, desarrollador del título, recomienda iniciar con Kislev o Daemons of Chaos como continuaciones ideales del prólogo. También destaca la campaña de “Zhao Ming, the Iron Dragon” para practicar todas las habilidades aprendidas en el tutorial. Otra recomendación válida es configurar la dificultad de la campaña y la batalla en ‘normal’ ya que así la IA del rival será más equilibrada y no perderemos un desafío válido.

Las campañas de Total War: Warhammer III son el platillo fuerte del videojuego. (Foto: Creative Assembly/Sega)

Posicionate correctamente

Total War: Warhammer III es un videojuego de estrategia donde la mente y la habilidad para tomar decisiones del jugador se pondrán a prueba constantemente. Por ello, una vez que manejemos todas las mecánicas que se nos presentan en el tutorial, debemos comprender la importancia del posicionamiento de unidades. Incluso si nuestro ejército posee un mayor número de tropas o unidades más poderosas, si no sabemos posicionarnos en el mapa y el rival lo aprovecha, podríamos estar en una gran desventaja que podría concluir con nuestra derrota.

Podrá ser un tanto obvio, pero mantener a nuestras unidades de ataque a distancia como arqueros o tiradores detrás de nuestra primera línea de defensa con unidades tanque puede ser decisivo para alzarse con la victoria. Unidades montadas como caballería y sus derivados pueden ser más útiles para flanquear a pelotones adversarios que no tengan la virtud de la velocidad y, así, cientos de estrategias relacionadas a la posición de las tropas en el mapa surgen.

Cientos de estrategias relacionadas a la posición de las tropas en el mapa surgen en la batalla. (Foto: Creative Assembly/Sega)

Usa todo lo que tengas a tu disposición

Total War: Warhammer III se desarrolla en un universo de fantasía donde criaturas increíbles existen y la magia no es simple ficción. Además del manejo del ejército, el mapa, la cámara y otras mecánicas relacionadas netamente al videojuego, los jugadores también deben usar otras un tanto más especializadas como los atajos del teclado para elegir rápidamente a las unidades necesarias o para acceder a otros sistemas, la combinación de teclas y el mouse también es importante para distribuir correctamente al ejército que tenemos a nuestra disposición y para poder moverlo por los terrenos del campo de batalla, sean fáciles o difíciles. También tenemos acceso a poderosos encantamientos que pueden causar estragos en las filas enemigas con tan solo un click.

En resúmen, saber cuáles son las herramientas que tenemos en nuestro arsenal y todo su potencial es lo que nos permitirá dominar el juego a un nuevo nivel.

Existe una gran variedad de unidades dependiendo de la facción elegida. (Foto: Creative Assembly/Sega)

Comprende las estadísticas de unidades

En Total War: Warhammer III existen cientos de unidades distintas, cada una con sus propias características, usos, ventajas y desventajas. Una simple descripción en su ventana no basta para comprender el verdadero alcance que tiene y su relación con otras unidades, ya sean aliadas o enemigas. Por esto, es fundamental saber qué hace cada estadística de una unidad y cuál es su efecto en el campo de batalla, ya sea para movilizarse o atacar. Estas son las estadísticas que tiene una unidad en el juego:

Hit points: Puntos de vida. Prácticamente, la vitalidad de la unidad. Cuando la cantidad de puntos de vida se reduce a 0, la unidad muere y desaparece del campo de batalla.

Puntos de vida. Prácticamente, la vitalidad de la unidad. Cuando la cantidad de puntos de vida se reduce a 0, la unidad muere y desaparece del campo de batalla. Entity mass: Masa de entidad. Peso de la unidad. Determina el daño que harán las cargas a la unidad.

Masa de entidad. Peso de la unidad. Determina el daño que harán las cargas a la unidad. Armour: Armadura. Resistencia de la unidad ante ataques melee o de misiles.

Armadura. Resistencia de la unidad ante ataques melee o de misiles. Leadership: Liderazgo. Moral de la unidad. Esta estadística controla la facilidad o dificultad que tendrá la unidad para huir despavorido o permanecer en combate ante una situación desfavorable.

Liderazgo. Moral de la unidad. Esta estadística controla la facilidad o dificultad que tendrá la unidad para huir despavorido o permanecer en combate ante una situación desfavorable. Speed: Velocidad. Valga la redundancia, es la velocidad con la que la unidad se mueve por el campo de batalla.

Velocidad. Valga la redundancia, es la velocidad con la que la unidad se mueve por el campo de batalla. Melee attack: Ataque melee. Determina la probabilidad de conectar un golpe exitosamente en un enemigo cuando la unidad está en cuerpo a cuerpo. Puede tener características especiales como “ataque incendiario” o “ataque mágico” dependiendo de la unidad.

Ataque melee. Determina la probabilidad de conectar un golpe exitosamente en un enemigo cuando la unidad está en cuerpo a cuerpo. Puede tener características especiales como “ataque incendiario” o “ataque mágico” dependiendo de la unidad. Melee defence: Defensa melee. Determina la probabilidad de que la unidad reciba un golpe mientras está en combate cuerpo a cuerpo.

Defensa melee. Determina la probabilidad de que la unidad reciba un golpe mientras está en combate cuerpo a cuerpo. Weapon strength: Fuerza de arma. La cantidad de daño que la unidad le hace a un enemigo. En este apartado, se pueden ver los dos tipos de daño que tiene, base o perforante, con su respectivo número. También muestra características especiales como daño extra a unidades grandes.

Fuerza de arma. La cantidad de daño que la unidad le hace a un enemigo. En este apartado, se pueden ver los dos tipos de daño que tiene, base o perforante, con su respectivo número. También muestra características especiales como daño extra a unidades grandes. Charge bonus: Bonificación de carga. Incrementa el ataque melee y el daño de la unidad cuando realiza una carga.

Bonificación de carga. Incrementa el ataque melee y el daño de la unidad cuando realiza una carga. Ammunition: Munición. Cantidad de munición que la unidad puede llevar al campo de batalla. Si se agota, la unidad se verá forzada a atacar cuerpo a cuerpo. Exclusivo de unidades con ataque a distancia.

Munición. Cantidad de munición que la unidad puede llevar al campo de batalla. Si se agota, la unidad se verá forzada a atacar cuerpo a cuerpo. Exclusivo de unidades con ataque a distancia. Range: Rango. El largo alcance te permite golpear a los enemigos a distancia, pero las armas siguen siendo más precisas a distancias más cortas.

Rango. El largo alcance te permite golpear a los enemigos a distancia, pero las armas siguen siendo más precisas a distancias más cortas. Missile Strength: Fuerza de misil. El daño causado por un ataque de misil, dividido entre daño básico y perforante. El daño de perforación de armadura se aplica siempre, el daño base puede ser bloqueado por la armadura.

Conocer las estadísticas de las unidades es necesario para convertirte en un experto de este videojuego. (Foto: Creative Assembly/Sega)

VIDEO RELACIONADO

La streamer Umi Hyu comparte algunas recomendaciones básicas para quienes quieren empezar a dedicarse a las transmisiones de videojuegos en línea.