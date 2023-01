Como cada año, Electronic Arts (EA) prepara el anuncio de su Team of the Year (TOTY) para este 19 de enero. Se trata, como su propio nombre indica, del equipo de la temporada en el modo Ultimate Team, el cual es escogido gracias a los votos de la comunidad.

Los TOTY no solo destacan a los jugadores más destacados de la temporada, sino que también se hace concreta su distinción gracias a unas cartas especiales para el modo Ultimate Team.

Ultimate Team es uno de los modos más populares del videojuego FIFA 23, que está disponible en consolas PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y también en PC. En Ultimate Team podemos crear nuestro propio equipo de estrellas desde cero gracias a las cartas de futbolistas y así enfrentar a otros jugadores.

Anuncio del TOTY en FIFA 23

Volviendo al TOTY 23, se sabe que el equipo del año saldrá de una lista conformada por 31 futbolistas de alto nivel, entre los que encontramos a Lionel Messi, Jude Bellingham, Robert Lewandowski, Karim Benzema, etc.

Su anuncio está programado para el jueves 19 de enero sin una hora oficial, así que habrá que esperar la publicación de EA en sus redes a lo largo del día.

Todavía no se conoce la alineación final con los 11 futbolistas del año, pero en redes sociales se ha visto una filtración con los mejores jugadores de la temporada. Como no podía ser de otra forma, Lionel Messi, Karim Benzema y Kylian Mbappé encabezan el grupo. Te recordamos que EA todavía no hace el anuncio, por lo que podría haber algunos cambios con el resultado oficial.

Benzema Mbappe Messi Bellingham Modric De Bruyne Eder Militao Hernández Van Dijk Hakimi Courtois