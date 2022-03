Conforme a los criterios de Saber más

Triangle Strategy, título desarrollado por Artdink y distribuido por Square Enix, está disponible desde el pasado 3 de marzo en exclusiva para Nintendo Switch y gracias a su extensa narrativa, complejo sistema jugable y estilo gráfico se ha ganado un público cautivo entre la base de usuarios de la consola híbrida de la Gran N.

No obstante, es justamente por la gran cantidad de elementos y mecánicas que se han integrado a su gameplay que puede llegar a ser muy difícil saber qué hacer exactamente para ir por un buen rumbo en la historia y los combates. Por esta razón, en esta ocasión te traemos cinco consejos que puedes seguir para optimizar tu tiempo de juego y, sobre todo, para disfrutar plenamente este RPG táctico sin problemas.

La exploración tiene sus recompensas

En Triangle Strategy, no siempre estaremos controlando a nuestro ejército en el campo de batalla. Tras extensos diálogos, el título también nos permitirá deambular por distintos escenarios dependiendo del episodio en el que nos encontremos. Es primordial aprovechar estos entretiempos ya que podremos hablar con ciertos personajes no jugables (NPC) que nos premiarán con algún objeto o arma para nuestro inventario así como también podremos hallarlos reposando en el suelo o en algún rincón del nivel.

Dado que el videojuego puede ser un tanto mezquino con el dinero que nos entregan tras completar cada escaramuza, estos elementos nos pueden ayudar a reemplazar tan importante recurso. Sin dinero, no podremos acceder a mejoras para las armas de nuestros personajes, accesorios que nos brinden alguna ventaja o sencillamente a objetos de primera necesidad que nos harán la vida más fácil durante la campaña.

Explorar cada rincón del escenario de turno puede brindarte dinero y objetos. (Fotos: Artdink/Square Enix)

La información es tu fuente de victoria

Triangle Strategy es un RPG táctico por lo que su sistema puede llegar a ser incluso más complejo que los de un título de la rama principal del género. Contamos con diversas herramientas en nuestro arsenal que nos permitirán seguir progresando acabando con nuestros enemigos o completando la misión del capítulo en el que nos encontremos. Por eso, leer será una de las acciones que más repetiremos a lo largo de nuestra travesía ya que no solo habrán muros de texto que nos relatan el conflicto político de la trama, sino que además cada objeto, arma, magia o habilidad especial tendrá una descripción que nos diga exactamente lo que hace y para qué sirve.

Por ejemplo, puedes usar un comando para analizar al enemigo y saber a qué ataques o poderes tiene acceso para estar más preparado. También puedes enterarte qué es lo que hace exactamente algún hechizo de un solo objetivo o en área. Si leer no es de tus actividades preferidas, es probable que no puedas llegar a disfrutar plenamente este videojuego u otros RPGs.

Aprovecha la información para ganar ventaja en el combate. (Foto: Artdink/Square Enix)

No descuides tus armas

Cada personaje de tu ejército usará un arma para atacar. Como suele ocurrir en títulos de este género, dichas armas pueden mejorarse para provocar más daños en las legiones rivales utilizando ciertos recursos como madera, fibra o piedra a cambio. El encargado de realizar estas mejoras es el herrero, al cual se puede acceder desde el capítulo 2 hablando con él en el campamento.

Sin embargo, el usuario debe tomar decisiones respecto a qué armas actualizar ya que, como mencionamos, cada una de estas cuesta dinero y recursos y, mientras mejor sea un arma, más costosa será la actualización. Por ello, anticiparse realizando un plan según los intereses del jugador sería lo ideal para no gastar valiosos objetos en una mejora que no tendrá un efecto inmediato si es lo que necesitas.

Así lucen los gráficos y el arte de Triangle Strategy, lo nuevo de Square Enix para Nintendo Switch. (Fotos: Artdink/Square Enix)

Usa todo lo que tengas a tu favor

A diferencia de otros videojuegos en los que se basa como Fire Emblem u Ogre Battle, en Triangle Strategy no hay un método para subir niveles rápidamente a tus personajes fuera de los combates obligatorios de la campaña principal. Sin embargo, esto no quiere decir que no existan otras formas de mejorar sus stats o de darle un pequeño empujón a su experiencia. Al iniciar cada capítulo, podemos regresar al campamento y hablar con Hossabara, el cantinero. Este NPC nos permitirá participar en batallas simuladas y, si las superamos, nos recompensará con dinero y recursos.

Entre las recompensas que puedes obtener con este apartado, podemos encontrar los elementos necesarios para mejorar las armas de los personajes, el siempre importante dinero y hasta podremos subir los niveles de nuestras unidades más débiles para que no se queden muy atrás en comparación al resto.

Mejorar las armas es primordial para progresar en Triangle Strategy. (Foto: Artdink/Square Enix)

Domina el arte del combate y la estrategia

Pese a su enfoque en la historia y las opciones que se le brinda al jugador para que decida el destino de los personajes, inevitablemente tendremos que luchar para progresar en Triangle Strategy. Al ser un RPG táctico, hay algunas mecánicas y conceptos que debemos tener siempre en cuenta para que nuestro ejército no se derrumbe en unos pocos turnos. El posicionamiento de unidades es clave para tomar ventaja del terreno o para evitar que el enemigo lo aproveche en nuestra contra.

Por otra parte, tenemos mecánicas más complejas y propias del videojuego como las habilidades Quietus, poderosas maniobras de combate que nos concederán distintos efectos aunque solo por un número limitado de veces en cada combate. Estas pueden comprarse en el Sundry Shop del campamento a cambio de Kudos y nos dan cosas como turnos extra, sanación global y hasta golpes críticos asegurados para el siguiente turno.

Finalmente, no olvides que puedes promover a tus unidades para hacerlas aún más poderosas. Solo necesitarás un objeto conocido como Medalla de valentía, el cual te entregan cada que completes un capítulo o también puedes comprar por 10 Kudos en el Sundry Shop. Ya que es probable que no puedas promover absolutamente a todo ejército, elige a tus personajes favoritos para aumentar su capacidad de lucha.

Saber posicionarse es obligatorio en un videojuego de estrategia. (Fotos: Artdink/Square Enix)

