Una abuela streamer celebró su cumpleaños 80 con un directo que duró más de 6 días. WowGrandma78 pasó 220 horas emitiendo en su canal de Twitch, mientras jugaba World of Warcraft. La creadora de contenido cuenta con más de 85 mil seguidores.

En Twitch existe lo que se llama “extendibles”. Estos directos tienen una duración base que se muestra con un contador que va hacia atrás. Es decir, si la base es de 2 horas, cuando el contador llegue a ‘0′, se termina el stream. Sin embargo, si los seguidores se suscriben, realizan donaciones o envían bits, se agrega más tiempo en el contador para que la emisión se siga dando.

Bajo esta modalidad, WowGrandma78 celebró su cumpleaños 80 en directo, en abril del 2022, y su stream no terminó hasta 8 días después. La mujer, quien es viuda, empezó cuando a stremear tenía 78 años y no pensaba hacerlo a largo plazo. Sin embargo, un excompañero de la hermandad dentro del juego la impulsó a iniciar su canal de Twitch.

“Dije: ‘¿quién va a querer ver a una persona mayor jugar un juego?’. [Dejé esa hermandad por razones personales], pero fue él quien me ayudó a continuar. Finalmente, un día, conseguí una cámara y un amigo vino y me mostró cómo configurar OBS. Lo tomé desde allí. Otro streamer me ayudó a hacer los gráficos para mi página de inicio porque no tenía ni idea”, señala la octogenaria en entrevista con Kotaku.

WowGrandma78 es viuda, tiene 6 hijos, 9 nietos y 5 bisnietos. “Planeo seguir transmitiendo todo el tiempo que pueda. No me he perdido un día de streaming desde que empecé. Incluso, cuando volé a casa de mi hijo durante el verano, compré una PC y [la] configuré allí. Tan pronto como llegué, tenía el stream listo para comenzar”, agrega la mujer.

La streamer ya tenía interés en los videojuegos, pues señala que en 1998 quiso aprender a como armar computadoras. De esa manera, quería jugar todos los videojuegos de la época que le interesaba, incluyendo Warcraft III y Starcraft, que son de la misma compañía del WoW, Blizzard.

Actualmente, WowGrandma78 solo juega con una clase en World of Warcraft: el druida. Debido a que es la única que puede hacer todos los roles dentro del juego (sanador, tanque y daño, tanto a distancia como cuerpo a cuerpo), le es más simple cambiar de especialización que tener otros personajes con otras mecánicas. Incluso, tiene hasta 5 druidas en su cuenta.

La creadora de contenido realiza directos todos los días y deslizó la posibilibad de volver a realizar un directo extensible para su cumpleaños 81 en los próximos meses. “La gente dice que me tome un día libre. Puede que tenga que hacerlo algún día, pero por ahora, estoy bien con [siete] días a la semana”, concluye.