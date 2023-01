Ubisoft ha cancelado y retrasado el lanzamiento de algunos juegos por no ser “lo que los jugadores querían” y por necesitar “pulirse más” ya que no convencían en las pruebas internas de control y calidad.

La desarrolladora de videojuegos francesa compartió la semana pasada algunos cambios en la estrategia de lanzamiento de nuevos juegos. Entre ellos, la cancelación de tres títulos en desarrollo aún sin anunciar y el nuevo retraso de Skull and Bones. Este cambio de estrategia mantiene su apuesta por franquicias como Assassin’s Creed, Far Cry y Tom Clancy’s como los títulos fuertes para la compañía.

Todo ello, está enmarcado en un contexto en el que Ubisoft espera fortalecer su crecimiento a largo plazo, después de comprobar que títulos como Mario + Rabbids: Sparks of Hope y Just Dance 2023 no han tenido el rendimiento esperado en las últimas semanas del año pasado.

En este sentido, según las declaraciones de cinco trabajadores de la compañía recogidas por Insider Gaming, el consenso al que se ha llegado entre los desarrolladores de Ubisoft es que la razón por la que se han cancelado y retrasado múltiples juegos tiene que ver con que no eran “lo que los jugadores querían”, tal y como reflejaban los comentarios durante las pruebas del juego.

De hecho, una de las fuentes mencionó que Ubisoft llegó a tener en marcha alrededor de doce proyectos de ‘battle royale’ en diferentes fases de desarrollo, con el pretexto de “capitalizar el éxito” y conseguir un juego capaz de competir con los títulos más populares este género, como Fornite. Sin embargo, el trabajador reconoció que desconocía el destino de la mayoría de estos juegos, que pueden acabar siendo desestimados.

Otra de las razones en las que coincidían los trabajadores de la compañía es que los juegos han estado cancelando y retrasando su lanzamiento porque necesitaban “pulirse más”, ya que tampoco convencían en las pruebas internas de control y calidad.

En cuanto a los retrasos, uno de los empleados aclaró que no es que se estén quedando sin juegos, sino que “simplemente se están demorando una eternidad”.

Por ejemplo, según detalló esta fuente, Ubisoft ha estado trabajando en juego de servicio en vivo no anunciado desde 2019 y no se prevé que se lance hasta 2025 o 2026 como pronto. De igual forma, otros juegos aún no anunciados tienen fechas de lanzamiento para el año 2027 o más adelante.

No obstante, los empleados han subrayado que se espera que Assassin’s Creed Mirage y Avatar: Frontiers of Pandora funcionen muy bien de cara al año fiscal 2024, que comenzará en el mes de abril de 2023.