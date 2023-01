Ubisoft ha compartido los cambios adoptados en su estrategia de lanzamiento de nuevos juegos, con la esperanza puesta en franquicias como Assassin’s Creed, Far Cry y Tom Clancy’s, la cancelación de tres títulos sin anunciar y el nuevo retraso de Skull and Bones.

El contexto actual ha llevado a Ubisoft ha anunciar una serie de cambios en su estrategia con los que espera fortalecer su crecimiento a largo plazo, después de comprobar que títulos como Mario + Rabbids: Sparks of Hope y Just Dance 2023 no han tenido el rendimiento esperado en las últimas semanas del año pasado.

Uno de esos cambios supone la cancelación de tres videojuegos en desarrollo que aún no había anunciado, y que se unen a otras cuatro cancelaciones ya anunciadas en julio del pasado año.

Por otra parte, la compañía se ha esforzado en los últimos cuatro años por fortalecer franquicias como Assassin’s Creed, Far Cry y Tom Clancy’s, para convertirlas “en marcas verdaderamente globales”, como explica en el documento que actualiza su estrategia para el año fiscal 2023/2024, que comienza en abril.

Los nuevos juegos de estas franquicias tienen que llegar todavía al mercado, como han apuntado desde Ubisoft. Algunos de ellos liderarán el catálogo de la compañía para su año fiscal 2023-2024, que incluye Assassin’s Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora, Skull and Bones.

Ubisoft presentó Skull and Bones durante la celebración del E3 de 2017. Este juego de batallas navales ambientado en la edad de oro de la piratería iba a aparecer inicialmente en 2018, aunque sucesivos retrasos apuntaron a 2022 y marzo de 2023, una fecha ya descartada al ser incluido en los lanzamiento del año fiscal que comienza en abril —aunque en la web del juego, en el momento de redactar esta noticia, todavía se indica la fecha 9 de marzo de 2023.

La desarrolladora también prepara el anuncio de nuevos juegos premium, “incluido uno grande” y títulos gratuitos bajo la modalidad ‘free to play’ de sus principales marcas.

“Nuestro catálogo sigue siendo muy saludable con una actividad notablemente robusta en Rainbow Six Siege, gran impulso para nuestros juegos de Assassin’s Creed y, en general, un rendimiento sólido de nuestros juegos en vivo”, ha declarado el cofundador y director ejecutivo, Yves Guillemot.