Equipos de fútbol peruanos en los eSports

La 'U' no es el primer equipo deportivo en llegar a los eSports. Ya hemos visto que Alianza Lima, Cienciano, Sporting Cristal, Unión Huaral y otros cuentan con sus propias divisiones de juegos como eFootball o FIFA. El detalle importante es que por lo general estas organizaciones tan solo llegan al fútbol virtual y no prueban en otros videojuegos como League of Legends, Dota 2 o Valorant.