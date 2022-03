Valkyrie Elysium, la nueva entrega de la franquicia creada por tri-Ace (Star Ocean) y distribuida por Square Enix, ha sido anunciada como sorpresa final de la más reciente edición del State of Play, transmitida el pasado 9 de marzo. El título retoma lo logrado por Valkyrie Profile y sus secuelas pero con un nuevo gameplay basado en el hack and slash y el RPG de acción.

Este videojuego con estética de mitología nórdica reúne varias mecánicas de la influyente entrega original lanzada para la primera PlayStation, pero enfocado en un combate más frenético y de movimiento libre que se ajusta a las nuevas sensibilidades de la industria en la actualidad.

“El mundo está al borde de la destrucción cuando da comienzo la historia de un nuevo Valkyrie. Una historia épica, escenarios bellísimos y nuevos combates frenéticos que incorporan los clásicos sistemas de ataques especiales y combos de la serie Valkyrie”, indicó Square Enix en la descripción del primer tráiler oficial publicado en su cuenta oficial de YouTube.

Si bien la franquicia fue creada por tri-Ace, este no será el encargado de desarrollar la nueva entrega debido a que se encuentra ocupado con Star Ocean: The Divine Hope, el sexto título de su otra gran saga que será lanzado para consolas y PC este año. La batuta ha sido delegada a Soleil Ltd., estudio encargado de videojuegos como Naruto to Boruto: Shinobi Strikers y Wanted: Dead. El que sí regresa es Motoi Sakuraba, legendario compositor de música para videojuegos que hizo la banda sonora del primer juego.

Valkyrie Elysium será lanzado en algún momento de 2022 para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC a través de Steam.

