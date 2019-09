Así se ve Narcos: Rise of the Cartels, el videojuego basado en la popular serie de Netflix Se espera que el juego llegue a PS4, Xbox One, Switch y PC antes de fin de año. Los usuarios podrán ser parte de la DEA o del Cartel de Medellín. ¿A qué bando pertenecerás?

Narcos: Rise of the Cartels se estrenará para todas las consolas de última generación antes de que finalice el año. Por el momento se desconoce de una fecha exacta. (Difusión) Agencias