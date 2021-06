El videojuego Battlefield 2042, en el que trabaja actualmente el estudio Electronic Arts (EA), rellenará con hasta 64 jugadores manejados por Inteligencia Artificial (IA) su nuevo modo de partidas con hasta 128 jugadores.

EA anunció a principios de junio la nueva entrega de su saga de videojuegos de disparos Battlefield 2042, y entre sus novedades destacaba especialmente Guerra Total, la nueva generación de los modos de batallas a gran escala Conquista y Avance, con los mapas más grandes de la franquicia y, por primera vez, hasta 128 jugadores.

‘Battlefield 2042’ saldrá a la venta el próximo 22 de octubre de 2021.

Ahora, la desarrolladora ha confirmado a The Verge que rellenará estas partidas con bots para que los juegos tengan suficiente participación, llegando hasta un máximo de 64 “soldados de IA” por partida.

Los jugadores humanos cuentan con prioridad, de manera que solo se añadirán bots en las partidas en que no se alcance la cifra de 128 personas por partida en línea, e inicialmente no habrá una manera para elegir no jugar con bots.

Battlefield 2042 se lanzará el 22 de octubre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y PC.

