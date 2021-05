Este 11 de noviembre se estrena Grand Theft Auto V (GTA V) en las consolas de nueva generación PlayStation 5 y Xbox Series X/S, confirmó en un reciente comunicado Rockstar, la desarrolladora del popular videojuego.

Sumado a esto, habrá dos versiones independientes del videojuego: el GTA V clásico y el GTA Online, que estará disponible el 11 de noviembre, y que permitirá acceder al universo online sin tener que completar primero la campaña clásica. Esta versión será gratis para la PlayStation 5 durante tres meses.

Sin embargo, aún no se ha confirmado si la versión de GTA V de PS4 se actualizará de manera gratuita o se deberá comprar por separado.

Además, los usuarios de la suscripción PS Plus podrán reclamar US$ 1 millón en el videojuego al principio de cada mes para gastar en el GTA Online hasta que la versión para nuevas consolas se estrene en noviembre próximo.

GTA V es un videojuego de Rockstar. (Foto: Rockstar Games)

Más allá de esto, la nueva versión de GTA V traerá consigo mejoras visuales que aprovechen la capacidad gráfica de las consolas de nueva generación, y que no era posible implementar en la versión del juego que nació en 2013 para la PS3, y que luego se actualizó en 2014 para la PS4 y la Xbox One, y en 2015 para la PC. También traerá mejoras en usabilidad y rendimiento en general, aunque Rockstar no dio más detalles.

El desarrollo del juego original requirió una inversión de 265 millones de dólares, pero recuperó el dinero: facturó mil millones de dólares en los primeros tres días de ventas. Desde entonces, GTA V ha sido una máquina de ganar dinero para Rockstar: la compañía ha vendido 140 millones de copias del juego desde 2013.

DATO:

Rockstar prepara una edición especial del GTA III por su 20mo aniversario, que se cumple en octubre de este año.

Con información de El Comercio y La Nación de Argentina (GDA).

Conforme a los criterios de Saber más