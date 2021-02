En el marco del más reciente State of Play, Sony reveló novedades sobre el catalogo de videojuegos que debutarán en la PlayStation 4 y PlayStation 5 durante este 2021. En esta transmisión, se confirmó que el esperado Kena: Bridge of Spirits debutará este 24 de agosto para PS4 y PS5. No hubo noticias sobre Horizon Forbidden West ni la secuela de God of War, títulos que se espera vean la luz este año.

Aquí te dejamos la transmisión completa:

Entre algunas de las novedades destacadas en el video que duró 30 minutos tenemos el lanzamiento de la versión mejorada para PS5 de Final Fantasy VII Remake, así como una expansión llamada Intergraded que nos pondrá en los pies de Yuffie Kisaragi. Este título de Square Enix debuta el próximo 10 de junio y contará con mejoras gráficas para PS5 como mayor detalle en texturas, sombras más definidas, tasa de refresco estable, etc.

También tenemos el estreno de Returnal -un nuevo exclusivo para PS5- para este 30 de abril. Se trata de una de las nuevas propuestas por parte de Sony. Este juego se ambienta en el espacio y tendrá toques de terror, por lo visto en el último tráiler revelado.

Asimismo, Kena: Bridge of Spirits saldrá a la venta este 24 de agosto para PS4, PS5 y PC. Se trata de un videojuego desarrollado por el estudio EmberLab que fue anunciado en junio de 2020. Además de la fecha de estreno, se liberó un tráiler que muestra más sobre la aventura de Kena, la protagonista, y también acerca del gameplay del juego.

En el State of Play también se presentaron diversos videojuegos como Knockout City, Security Breach, Solar Ash, Sifu, Crash Bandicoot 4: It’s About Time y Oddworld Soulstorm.

