4 / 16

La secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch) La tan esperada secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, título lanzado en 2017 para Nintendo Switch. Esta entrega del género aventura tendrá un tono mucho más oscuro que su predecesor, emulando lo que la franquicia logró en Majora’s Mask de Nintendo 64. No se tiene mucha más información respecto al videojuego, pero la compañía indicó que se lanzará en algún momento de 2022. (Foto: Nintendo)