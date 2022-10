Blizzard ha desactivado temporalmente los servidores de Overwatch 2 para implentar una serie de correcciones para los errores que se han ido sucediendo desde su lanzamiento oficial, el pasado martes 4 de octubre.

Esta segunda entrega de la franquicia, que sustituye a la primera, se presentó como un “servicio permanente gratuito” para las plataformas PC, Xbox One y Series X/S, PlayStation 4 y 5 y Nintendo Switch.

Una de las medidas que contempla Defense Matrix es la protección de SMS, que introduce una capa adicional de seguridad en la verificación de las cuentas, tanto para proteger una cuenta comprometida como para evitar que un infractor penalizado pueda acceder a la suya.

El uso de aprendizaje automático se ha utilizado durante año para detectar y prevenir el comportamiento disruptivo, también en los chats de texto, y ahora la compañía lo va a extender con las transcripciones de audio.

El mismo día de su lanzamiento sufrió dos ataques de denegación de servicio (DDoS) masivos, lo que provocó la caída de sus servidores, que dejaron de permitir el acceso de nuevos jugadores al título, tal y como informó la desarrolladora a través de Twitter.

Desde entonces, la compañía ha estado trabajando en estos problemas y este jueves ha decidido desactivar sus servidores para implementar las correcciones pertinentes, según ha adelantado en una actualización reciente publicada en los foros oficiales.

La inactividad de sus servicios se ha registrado el jueves hasta el viernes. A continuación, se ha hecho otro parón el mismo día. Durante este tiempo, los jugadores no han podido acceder a Overwatch 2.

Entre los errores advertidos, Blizzard destaca algunos relacionados con la combinación de cuentas, el inicio de sesión o la integración de nuevos jugadores en el sistema, de los que ya ha implementado sus correspondientes correcciones.

Por otro lado, la desarrolladora ha puntualizado que ha llevado a cabo actualizaciones “significativas” en sus bases de datos para abordar las colas de jugadores generadas por el mal funcionamiento de los servidores.

La compañía ha anunciado a su vez que ha optado por eliminar los requisitos de número de teléfono para la mayoría de los jugadores con perfiles ya creados en Overwatch. De ese modo, cualquier usuario con cuenta en Battle.net (esto es, todos aquellos que hayan jugado al título desde el pasado 9 de junio de 2021), podrán acceder al videojuego sin proporcionar su móvil.

No obstante, ha indicado que los jugadores que no estaban vinculados a Battle.net, así como las cuentas nuevas, deberán cumplir con los requisitos de protección de SMS. La desarrolladora ha subrayado que esto ayuda a garantizar que no haya trampas en la comunidad de usuarios.