Luego de un turbulento lanzamiento, eFootball ha vuelto con fuerza gracias a la actualización 2022. Con este parche, el heredero del querido PES introduce una serie de mejoras en la jugabilidad, gráficos y nuevos modos de juego con las que busca volver a posicionarse como un referente en el género.

Como se recuerda, en setiembre de 2021 Konami lanzó por todo lo alto eFootball, un videojuego gratuito y multiplataforma (PlayStation, Xbox, celulares y PC) con el que la empresa japonesa despedía a la mítica franquicia PES y se aventuraba en un nuevo formato. El resultado no gustó ni a la prensa ni a los fanáticos, que no dudaron en criticar el estado de la obra.

El tiempo ha pasado y desde el pasado 14 de abril está disponible en todas las plataformas eFootball 2022, la versión actualizada del juego que soluciona diferentes errores en el título. Entre algunos de ellos tenemos las expresiones faciales de terror de los futbolistas, los controles difíciles de dominar, pases imprecisos, disparos extraños, etc.

De manera concreta, se ha mejorado el apartado gráfico de eFootball, por lo que nos despedimos de los diseños de goma de Lionel Messi o Cristiano Ronaldo que inundaron las redes sociales en 2021.

Cristiano Ronaldo en eFootball 2021 (izquierda) vs. su versión en eFootball 2022 (derecha). / Konami, Composición

Lionel Messi en eFootball 2021 (izquierda) vs. su versión en eFootball 2022 (derecha). / Konami, Composición

La interfaz del juego y diferentes menús también han sido modificados para dar la impresión de que estamos frente a un nuevo producto.

En cuanto a la jugabilidad, eFootball 2022 también muestra significativos avances. Por ejemplo, se han modificado las físicas de los pases y disparos para hacerlos más realistas y precisos.

eFootball 2022 fue diseñado para recrear la batalla por el balón entre los jugadores, así como las tácticas particulares de equipo que suelen verse en las mejores canchas del mundo. Imagen: KONAMI

En cuanto a contenido jugable, Konami introduce diferentes modos, en el que se destaca el Dream Team, la versión rebautizada del Creative Team, modalidad con la que podemos crear nuestro equipo de fútbol gracias a las cartas de jugadores.

Ahora bien, ¿qué opinan los jugadores profesionales de eFootball 2022? Para responder ello conversamos con Ivo Luján y Piero Tapia, excampeones del JuegaPES, el torneo más importante del PES a nivel regional, quienes nos dieron sus impresiones y recomendaciones sobre lo nuevo de Konami.

eFootball 2022 (versión 1.0.0) ahora está disponible en todo el mundo. | Crédito: KONAMI

“Sentí que nos dieron una demo y ahora esta es la versión real de eFootball”

Ivo ‘IVOGOL’ Luján es uno de los jugadores profesionales de PES más experimentados y reconocidos de la comunidad peruana. El múltiple campeón tiene en su haber diferentes títulos departamentales, nacionales e internacionales, con lo que se posiciona como una voz a tener en cuenta sobre los juegos de Konami.

‘IVOGOL’, que también se ha desempeñado como jugador de Alianza Lima eSports, señaló que el cambio con eFootball 2022 es “abismal” y que estamos en frente de la “versión real de eFootball, tanto en gráficos, jugabilidad e interfaz del juego”. Sin embargo, también indicó que “los gráficos se pueden mejorar cuando se explote el nuevo motor de juego”.

Ivo 'IVOGOL' Luján es un jugador profesional de PES. / IVOGOL, Facebook

Además de afinar las gráficas de eFootball, ‘IVOGOL’ cree que Konami tiene otra tarea pendiente: “podrían darle unos pequeños ajustes a la jugabilidad, sobre todo para que las personas puedan aprender rápido a marcar a otro futbolista, porque es el mayor problema de muchos y yo lo considero como su ‘talón de Aquiles’”.

“El juego anterior era muy malo, ahora es más fluido”

Piero Tapia es otra figura reconocida en la comunidad amante del PES. El jugador ha ganado en diferentes oportunidades el JuegaPES con las camisetas de Kraken PES, Universitario eSports o Universidad San Martín eSports

Sobre el nuevo eFootball, Tapia dijo lo siguiente: “hay un cambio total. La versión anterior la jugué al inicio y me pareció muy mala. Ahora el juego es más fluido y tiene muchas mejoras”. Entre algunas novedades que destacó tenemos los gráficos en general, las animaciones de los futbolistas, la recreación de los estadios y los rostros de los jugadores.

Piero Tapia ganó el JuegaPES en 2019 con el equipo de Universitario de Deportes eSports. (Imagen: archivo personal)

También enfatizó la inclusión del modo Dream Team: “El My Club anterior no me llegó a gustar del todo, pero este nuevo modo se parece más a una Master League. Hacía tiempo que no pasaba mucho rato jugando online. Parece que han mejorado los servidores, ya que hasta ahora en ningún partido he sentido lag”.

Falta de contenido: el problema que debe enfrentar Konami para no perder fans

Si bien los dos jugadores profesionales coinciden en que los cambios gráficos han sido para bien, todavía faltan varios modos de juego para cerrar una experiencia completa con eFootball.

Cristiano Ronaldo celebran un gol en eFootball. / Konami

“Faltan añadir modos de juego offline, para jugar con amigos en línea en salas propias, Master League, Cooperativo y ojalá que incorporen, sobre todo, el 11 vs. 11, ya que hay una gran comunidad que juega esa modalidad”, reveló Piero Tapia, exjugador de la ‘U’ eSports. “Creo que muchos dejarán de jugar el PES 21 cuando apaguen los servers del 11 vs. 11. Como dije antes, ahí hay una gran comunidad”, puntuó.

eFootball aun carece de modos de juego como la Master League offline o el modo 11 vs. 11. (Foto: Pixabay)

Además de contenido jugable, ‘IVOGOL’ considera que hay muchos jugadores que se mantienen con PES 2021 por la cantidad de campeonatos nacionales e internacionales que utilizan este título, en lugar del nuevo eFootball. “He visto que poco a poco están practicando el eFootball para ir adaptándose a una nueva jugabilidad”, dijo.

A pesar de su reciente lavado de cara y mejoras en diferentes apartados, eFootball y Konami aún tienen un largo camino por recorrer si desean volver a lo más alto de los videojuegos de deportes. “La comunidad está dividida porque a algunos les cuesta adaptarse, pero hay que sumar minutos de juego y verán que el eFootball no está tan mal como pintan”, concluyó ‘IVOGOL’.