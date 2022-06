La Claro Gaming Stars League cerró su primera fase del torneo Clausura 2022 con una Súper Semana, donde durante 3 días, vivió emocionantes partidas de la competición oficial de League of Legends en Perú, gracias a la LVP (Grupo MEDIAPRO) y auspiciada por Claro Gaming.

La semana pasada se jugó la primera de tres Súper Semanas consecutivas que cubrirán lo restante de la primera y segunda fase del torneo Clausura, y cómo resultado de la primera Súper Semana y expectativa de la segunda, este es el presente de cada uno de los equipos:

Los Líderes Invictos

La partida contra Spectacled Bears confirmó el dominio de Los Demonios Sensuales bajo presión, pero al mismo tiempo sus debilidades en el periodo temprano de la partida, el jueves le ganaron a Cienciano Esports sin objetivos, solo a pura ventaja en líneas tomada en peleas por equipo, y contra Diamond Doves tomaron por sorpresa a un equipo al que aún le falta pulir detalles, y del que Juandedios no tuvo misericordia.

La primera semana de la segunda fase la afrontarán con tranquilidad aparentemente, dado que los 3 equipos a enfrentar aún no los han puesto en dificultades.

Spectacled Bears

Los Osos de Anteojos son muy firmes, y demostraron tener el juego temprano más fuerte de toda la competición, dado que pusieron en aprietos a Incubus. Su consistencia y la confianza en sus planteamientos les dieron la victoria contra Diamond Doves y Club Deportivo Municipal.

Salvo contra Diamond Doves el jueves, no parecen tener altas preocupaciones para la semana que viene.

Diamond Doves

El juego de Las Palomas de Diamante va In Crescendo, lograron una victoria a paso lento pero seguro ante Instinct Gaming, perdieron contra Los Osos porque el juego de ellos ya es más seguro, y contra Incubus perdieron desde el draft, donde Incubus tuvo un punto de partida muy fuerte para sacar una ventaja mayor.

Adaptarse al nuevo meta puede traer sus desafíos, pero a Las Palomas se les acaba el tiempo para encontrar su mejor juego, y mucho más ahora que comienzan la segunda fase con doble jornada, por lo cual tendrán 4 partidas esta semana, y 2 de ellas, contra los equipos que los superan en la tabla.

Cienciano Esports

Pese a las preocupaciones que hay respecto a que Dinastik y Alex Mercer aún no llegan a su mejor nivel, todo El Upaupapá está encontrando un mejor juego, lograron una victoria alentadora y contundente ante El Muni, pero el jueves los jugadores mencionados inicialmente fueron aplastados ante Piqueos y Juandedios, pero eso no derrumbó su mentalidad, dado que el viernes, confiando hasta el último minuto, tomaron ventaja de una Teamfight al minuto 40 para llevarse la victoria ante Antares.

La segunda ronda comienza emocionante para El Papá de América contra 3 equipos, 2 de ellos les presentaron dificultades anteriormente que se pueden corregir.

Antares Esports

La táctica de Los Escorpiones Galácticos parece clara: atrae a sus rivales al juego tardío, donde por experiencia y draft saben que hacer y cómo ganar. De hecho así fue cómo le ganaron a Fantasy Gaming en una partida de 46 minutos, y a Instinct Gaming en una de 48 minutos, en ambas, con un gran performance de ZombieHog. Sin embargo, la fórmula no es infalible, dado que perdieron contra Cienciano Esports por ejecutar mal una última teamfight en el nexo enemigo.

3 partidas tendrá Antares Esports al inicio de esta segunda ronda, con buenas probabilidades de poder hacer su juego, pero también con la incertidumbre de que los otros equipos ya estén planteando maneras de no ceder ante ellos.

Instinct Gaming

La falta de experiencia y los Drafts son el desafío más fuerte para Instinct Gaming, No tuvo oportunidad contra Diamond Doves por esta razón y contra Antares Esports llegaron a un momento donde el juego tardío les dejó sin propuestas. Al final de la semana le tuvieron mucho respeto a Fantasy Gaming, y pese a estar muchas veces en desventaja, aprovecharon que Los Dragones perdieron el norte en su juego y pudieron ganar, aunque su situación en la tabla no es agradable.

Esta semana La Tormenta del Instinto tendrá una doble jornada, por lo cuál tendrá que jugar 4 mapas, el primero de ellos se ve ganable tal y cómo están, pero los otros 3 requerirán un mayor esfuerzo y nivel.

Club Deportivo Municipal

Los equipos que dominan la competencia siguieron el camino de hacer cambios en aquellas áreas donde no brillan, y la apuesta de El Muni de conservar a muchos de sus jugadores pese a no lograr el resultado esperado en el torneo pasado les está cobrando factura, la escuadra de la experiencia no se está encontrando en la grieta del invocador, el miércoles pierden contra Cienciano Esports, el jueves le ganan a Fantasy Gaming por errores de los dragones más que por iniciativa propia, y se quedaron sin recursos en la medida que la partida evolucionó a favor de Los Osos.

El Muni tiene 3 partidas complicadas en el papel, pero si logran hacer los ajustes necesarios en su escuadra titular y estilo de juego, podrían lograr buenos resultados.

Fantasy Gaming

Fantasy Gaming no ajustó nada de lo que Día Libre algún día fue, y el tiempo no les dió la posibilidad de encontrar su mejor juego: Antares Esports les ganó en 46 minutos, una partida ganable ante El Muni la perdieron luego de que dominaran la partida en el early, y finalmente contra Instinct Gaming hubo demasiado respeto, y a la hora de ejecutar la fase final de la partida Los Dragones no se encontraron

Fantasy Gaming tiene todo el potencial para demostrar un mayor nivel en League Of Legends, solo que ese proceso de aprendizaje suele tomar mucho más trabajo a veces, cómo en esta ocasión.

La Segunda Fase del Torneo Inicia en la Segunda Súper Semana





Miércoles 15 de Junio:

Cienciano Esports vs. Spectacled Bears 19:00h

Diamond Doves vs. Incubus 20:00h

Antares Esports vs. Instinct Gaming 21:00h

Club Deportivo Municipal vs. Diamond Doves 22:00h

Jueves 16 de Junio:

Instinct Gaming vs. Cienciano Esports 19:00h

Diamond Doves vs. Spectacled Bears 20:00h

Instinct Gaming vs. Incubus 21:00h

Antares Esports vs. Club Deportivo Municipal 22:00h

Viernes 17 de Junio:

Spectacled Bears vs. Antares Esports 19:00h

Club Deportivo Municipal vs. Incubus 20:00h

Antares Esports vs. Cienciano Esports 21:00h

Instinct Gaming vs. Diamond Doves 22:00h

La Lucha por el título de la Claro Gaming Stars League Clausura 2022 sigue en órbita, y puedes verla todos los miércoles, jueves y viernes desde las 6:30pm con cobertura por los canales de Twitch, YouTube, Trovo y Facebook de la LVP Perú.

Agéndate y disfruta la máxima competición de League of Legends en Perú: la Claro Gaming Stars League.

Junto a Zui, Thunder, Polaridadb, el mejor equipo de producción e invitados especiales vivirás las emociones del League of Legends Peruano, siguiendo también la LVP Perú en todas sus redes sociales para estar al tanto de los esports en el país: linktr.ee/lvpperu

¡Nos vemos invocadores!